След бурите идва жегата: Проф. Рачев с лятна прогноза за времето

26 май 2026, 7:55 часа 777 прочитания 0 коментара
Лятото е тук. Сутрините вече не са толкова хладни. А от неделя ни чака едно типично лятно време с много високи сутрешни температури. Дъждове ще има, това му е времето. Но няма да са в такъв обем, както през изминалите дни. Ние трябва да се съобразим с природата и да живеем в хармония с нея, а не да правим грешки и да търсим 100 метрова тръба. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"Много хубав време днес и утре. В четвъртък ще мине един студен фронт и ще поници температурите с 3-5 градуса", каза той.

Професорът отчете рекордни температури в Европа. Но добави, че следващите дни и там ще нахлуе малко по-студен въздух.

Времето днес

Днес ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София – около 27 градуса.

В сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. В Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, ще има и условия за градушки.

В четвъртък на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над Източна България и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми.

 

 

Виолета Иванова Редактор
