Планът на Путин за Украйна: Превземане на още повече, според Bild (ВИДЕО)

Според разузнавателни данни, до които Bild е получил достъп, основното, на което разчита издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, е западната помощ за Украйна да намалява все повече. Другият основен аспект в плана му – говорене за мирни преговори, но всъщност имитация на желание за такива. Вместо това, истинските намерения на Путин са:

Според германски разузнавателни данни, руските власти са готови да губят до 100 000 войници в Украйна всяка година. Пореден пример за отношението към войниците от руското военно командване обикаля социалните мрежи - изоставени да чакат някъде насред нищото автобус за Ростов ранени руски войници:

Милиарди от ЕС: Няма пари за Украйна, има пари за Украйна. Нови санкции срещу Русия

Two injured Russians were discharged from a hospital in Luhansk and dumped to wait for "a bus to Rostov" for 4 days in an abandoned village, according to this video.



Don't worry folks, this is just the beginning. Wait until the 400,000 Russian military start returning home.… pic.twitter.com/qzuX4RvSgc