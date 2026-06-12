В непризнатото Приднестровие започнаха да продават плодове и зеленчуци на изплащане. Един от местните магазини публикува рекламен клип, в който предлага на клиентите възможност да закупуват плодове и зеленчуци на изплащане за срок от три месеца.

"Такова нещо в Приднестровието досега не е имало. Само в "Зеленчуков рай" можете да вземете плодове и зеленчуци на изплащане за 3 месеца. Пресните продукти вече са още по-достъпни. За ваше удобство можете да платите и с карта или чрез QR код", се казва във видеото.

ОЩЕ: Украйна и Молдова с "пълна блокада" на проруското Приднестровие: Сензация или рутинно развитие?

На въпрос на ASTRA каква е причината за нововъведението, от магазина отговарят: "Защото всеки пети клиент иска да купува на вересия до заплата".

Потребителите приемат идеята с чувство за хумор. "Скоро колекторски фирми ще звънят с думите: "Просрочили сте вноската за два килограма картофи", шегуват се хората.

Приднестровието е непризната държавна формация на територията на Молдова, която на практика не е под контрола на Кишинев от началото на 90-те години. Регионът поддържа тесни политически, икономически и хуманитарни връзки с Русия, а на неговата територия е разположен руски военен контингент. През май 2026 г. руският диктатор Владимир Путин подписа указ, който улеснява получаването на руско гражданство от жителите на непризнатото Приднестровие.