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Плодове и зеленчуци на кредит: Нова услуга в окупирана от Русия земя (ВИДЕО)

12 юни 2026, 6:55 часа 459 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Плодове и зеленчуци на кредит: Нова услуга в окупирана от Русия земя (ВИДЕО)

В непризнатото Приднестровие започнаха да продават плодове и зеленчуци на изплащане. Един от местните магазини публикува рекламен клип, в който предлага на клиентите възможност да закупуват плодове и зеленчуци на изплащане за срок от три месеца.

"Такова нещо в Приднестровието досега не е имало. Само в "Зеленчуков рай" можете да вземете плодове и зеленчуци на изплащане за 3 месеца. Пресните продукти вече са още по-достъпни. За ваше удобство можете да платите и с карта или чрез QR код", се казва във видеото.

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На въпрос на ASTRA каква е причината за нововъведението, от магазина отговарят: "Защото всеки пети клиент иска да купува на вересия до заплата".

Потребителите приемат идеята с чувство за хумор. "Скоро колекторски фирми ще звънят с думите: "Просрочили сте вноската за два килограма картофи", шегуват се хората.

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Приднестровието е непризната държавна формация на територията на Молдова, която на практика не е под контрола на Кишинев от началото на 90-те години. Регионът поддържа тесни политически, икономически и хуманитарни връзки с Русия, а на неговата територия е разположен руски военен контингент. През май 2026 г. руският диктатор Владимир Путин подписа указ, който улеснява получаването на руско гражданство от жителите на непризнатото Приднестровие.

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Приднестровие кредит изплащане
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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