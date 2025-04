"По-добре се притеснявайте за Владивосток": Полски министър с обръщение към Русия (ВИДЕО)

Външният министър на Полша Радослав Сикорски изнесе силна реч. В нея той се обърна към Русия, че не трябва да мечтае да притежава градове на Запад, а да се притеснява за Далечния Изток и по-конкретно Владивосток.

Още: Полският външен министър: Путин трябва да се откаже от абсурдните искания в преговорите с Тръмп

"Никога повече няма да управлявате тук. Нито в Киев, нито в Рига, нито в Талин, нито в Кишинев", каза Радослав Сикорски, като призова руснаците да се откажат от мечтите си да владеят съседни държави. „По-добре се запитайте дали можете дори да задържите Хайшенвай“, добави той, използвайки нарочно китайското име за Владивосток.

⚡💪 A powerful speech from Poland’s Foreign Minister — who reminded Russians whose Vladivostok it really is



“You will never rule here again. Not in Kyiv, not in Riga, not in Tallinn, not in Chisinau,” said Radosław Sikorski, urging Russians to drop their sick fantasies about… pic.twitter.com/Tzn2tw6dbr