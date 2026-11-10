В Москва са строи нова сграда за цирк, като строежът ще глътне 66 милиарда рубли за периода 2026-2031 г., съобщи ТАСС. Тази новина на фона на факта, че руското правителство ударно пренасочва средствата от бюджета към военната сфера за сметка на съкращаване на парите за здравеопазване, образование, социална политика предизвика недоволството дори на Z-каналите.

"Само това ни липсваше -цирк! За 66 000 000 000 (шестдесет и шест милиарда) рубли", пише телеграм каналът "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)" с 222 хиляди последователи.

И в същото време посочва, че например е планирано увеличение на цените на самолетните билети: "Руснаците ще започнат да плащат въздушен данък от 2027 г. - 500 рубли за вътрешен полет и 1000 рубли за международен. Министерството на промишлеността и търговията планира да включи данъка в цените на билетите, за да подкрепи местната самолетна индустрия.

Изчислих го с помощта на изкуствен интелект. Хипотетичният годишен приход от данъка от 500 рубли за вътрешен полет и 1000 рубли за международен е 68,125 милиарда рубли.

Не можеше ли да не се строи цирк и да не се повишават цените на самолетните билети?", пита Z-каналът.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI