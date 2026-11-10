Радар за икономика: Най-важните новини на 10 ноември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 10 ноември 2026 г.

Бизнесът предупреди за натиск след рекордната глоба на КЗК срещу "Кауфланд"

Големите търговски вериги се обявиха в защита на "Кауфланд" след наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоба от 75,6 млн. евро. Сдружението за модерна търговия (СМТ), в което членуват водещи компании от сектора, определи санкцията като безпрецедентна не само за България, но и за европейската практика, и предупреди за влошаване на бизнес средата.

Още: Бизнесът предупреди за натиск след рекордната глоба на КЗК срещу "Кауфланд"

Бюджет 2027: 42 млрд. евро приходи и серия от нови данъчни мерки

Правителството смята да събере догодина от данъци и осигуровки почти 42 млрд. евро, което е с 9,2% повече от очакваните данъчно-осигурителни приходи за тази година. Най-големият източник на хазната - ДДС, е планиран да достигне 13,5 млрд. евро при 12.8 млрд. евро тази година. Увеличението е с 5%, което почти се покрива със заложения ръст на инфлацията (4,8% средногодишно) и изглежда напълно реалистично на фона на бомбастичните постъпления от ДДС, които залагаха в бюджетите си предни правителства в опит на свият дефицита.

Още: Бюджет 2027: 42 млрд. евро приходи и серия от нови данъчни мерки

Внезапен обрат в курса на еврото, близо е до месечен рекорд

След като на 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар, единната европейска валута започна да се възстановява бавно. Последваха обаче нови спадове, включтелно един рязък - на 6 ноември, когато курсът слезе до 1,1141. Само че три дни по-късно еврото затвори над психологическата граница от 1,12, а днес - във вторник - продължава изкачването и гони най-високите равнища за последния месец (1,1238 от 16 октомври).

Снимка: Envato

Още: Внезапен обрат в курса на еврото, близо е до месечен рекорд

Нов рязък спад: Петролът стигна най-ниската си цена от 31 август насам

След като двата основни сорта петрол - европейския "Брент" и американския WTI - поевтиняха с 9 долара за барел за един ден след изборната загуба на републиканците в изборите за Конгреса в САЩ (3 ноември), наблюдаваме почти постоянен спад. Така от 5 до 10 ноември станахме свидетели на нов рязък спад. Цените отбелязаха понижение във вторник, продължавайки слизането надолу от предходния ден, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военни действия срещу Иран не са необходими „в този момент“. Това успокои опасенията от продължителни прекъсвания в доставките от Близкия изток.

Още: Нов рязък спад: Петролът стигна най-ниската си цена от 31 август насам

Такса "военен риск" оскъпява морския транспорт, цената ще се плати от крайния потребител

От 8 ноември втора контейнерна линия въвежда увеличение. Притеснителното е, че се очаква всички превозвачи да започнат да въвеждат увеличение за вонене риск. Това ще се плаща от крайния потребител. Това обясни председателят на Българската асоциация на корабните брокерни агенти Стефан Станойков в ефира на Нова телевизия относно допълнителна такса от 35 долара за всеки контейнер, превозван до пристанищата в региона, включително Варна и Бургас. Решението идва след поредица от атаки срещу търговски кораби.

Още: Такса "военен риск" оскъпява морския транспорт, цената ще се плати от крайния потребител