Институтът „Курчатов“, ръководен от съратника на руския диктатор Владимир Путин, Михаил Ковалчук, е събрал уникална колекция от възрастни маймуни. Учените се надяват да ги използват, за да намерят начини за удължаване на човешкия живот. Ковалчук ​​говори за своите изследвания на Форума за генома на Курчатов в Москва, съобщава ТАСС. В съоръженията на института се намират над 7000 примати от 22 вида.

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Изследването

„Извършваме скрининг на възрастни маймуни, за да оценим всички етапи на стареене. Оценяваме ги от 18 до над 30 години. Провеждаме пълен скрининг: биохимичен, структурен, съдов, мозъчен анализ - всичко. Приматите са най-близкият пример за нас. Това е основата за създаване на регулаторна система за удължаване на живота“, заяви Ковалчук. Институтът „Курчатов“, заедно с руския научен център по хирургия, вече е създал биобанка от кръвни проби от дълголетни маймуни. Според директора на центъра Константин Котенко, пробите ще бъдат използвани за изучаване на процеса на стареене.

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Приятел на диктатора

Михаил Ковалчук ​​се смята за дългогодишен приятел на 74-годишния Путин и негов неофициален научен съветник. Брат му, милиардерът Юрий Ковалчук, е част от вътрешния кръг на президента. Путин проявява силен интерес към дълголетието. През септември 2025 г., по време на посещението му в Китай, журналисти откриха, че Путин е разговарял с китайския президент Си Дзинпин за удължаване на продължителността на живота до 150 години.

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Институтът на Ковалчук ​​не е единственият, който провежда генетични изследвания; същото важи и за най-голямата дъщеря на Путин, ендокринологът Мария Воронцова. През октомври тя говори в Московското училище по мениджмънт „Сколково“, където беше открита лаборатория за дълголетие. Воронцова нарече опитите за превишаване на естествените граници на човешкия живот опит за „измама на Бог“. Според Wall Street Journal, руските проекти за удължаване на живота включват и учени, работещи за забавяне на клетъчното стареене с помощта на генна терапия и отглеждане на органи за трансплантация в генетично модифицирани минипрасета.

Жажда за дълголетие

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Кремъл отделя значителни ресурси за подобни изследвания. Близо 18 милиарда рубли са отпуснати в бюджета за 2027–2029 г. за проекта „Нови технологии за запазване на здравето“, който има за цел да разработи методи за удължаване на здравословния живот. За следващата година са планирани 625,4 милиона рубли за превантивна медицина и технологии за здравословно дълголетие, 288,5 милиона рубли са отпуснати за разработване на технологии за биопечат на тъкани и органи, а 137,4 милиона рубли са отпуснати за изследване на причините за стареенето.

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