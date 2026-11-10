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Неочаквана среща: Буданов лице в лице в Абу Даби с руския генерал, който искаше да го убие

10 ноември 2026, 20:26 часа 1314 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Кирило Буданов
Неочаквана среща: Буданов лице в лице в Абу Даби с руския генерал, който искаше да го убие

В Абу Даби днес Кирило Буданов, ръководителят на украинската президентска администрация и на делегацията от Киев в ОАЕ, успя да се срещне лице в лице с шефа на ФСБ генерал Дмитрий Минаев - същият, който се беше заканил да го ликвидира.

Минаев беше част от руската делегация на преговорите с Украйна и САЩ. Според The ​​Wall Street Journal, именно ръководеният от Минаев отдел за контраразузнаване стои зад неуспешния опит за покушение срещу Буданов в Киев през 2019 г.

Двамата седяха днес един срещу друг на масата за преговори. Руският генерал за пръв път е част от преговорната група на Русия, в предишни кръгове той не е участвал. 

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Опитът за покушение срещу Буданов  се случи на 4 април 2019 г. в украинската столица. Тогава руски диверсант се опита да постави взривно устройство под колата на Буданов, но то се взриви още при поставянето му. Атентаторът беше тежко ранен, а самият Буданов не пострада.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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