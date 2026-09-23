По въпроса с "картите" - Зеленски към Тръмп: Животите ни са ни по-важни от цената на дизела (ВИДЕО)

Да, говорихме за дизела и цената му по телефона, особено за това. Това потвърди украинският президент Володимир Зеленски пред The Wall Street Journal за последния си засега телефонен разговор с американския държавен глава Доналд Тръмп. Зеленски уточни: "Може би за някого това (цената на дизела) е важна, но за нас по-важни са нашите животи". И добави, че цените на горивата не зависят от украинците, вижте Ормузкия проток. Затова и Зеленски каза директно: Помогнете ни да спрем бързо Путин да ни атакува, да ни спира тока, да ни атакува гражданската инфраструктура и ВиК, тогава ще има помощ и за цената на дизела - ОЩЕ: Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)
“Diesel may matter to some, but our lives matter more”: Zelensky confirmed that Trump asked him to stop strikes on Russian oil refineries— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026
According to the Ukrainian president, Trump did raise the issue during their phone call. Zelensky refused to halt the strikes unilaterally,… https://t.co/l822j2DprB pic.twitter.com/8qYsDtW2cK
Точно това изказване на Зеленски предизвика беларуската опозиционна медия NEXTA да напомни как Тръмп му крещеше в Белия дом в началото на 2025 година, че няма карти и без САЩ е загубен, а сега американският президент обяснява как Зеленски трябвало да спре ударите по руските рафинерии, защото дизелът е поскъпнал много. В САЩ наближават изборите за Конгреса, в началото на ноември, а цената на дизела е вече стабилно средно над 6 долара за галон и това съсипва политически Тръмп и републиканците - ОЩЕ: Фанфари за мир в Украйна, подготовка за война в Европа: Видими сигнали (ОБЗОР - ВИДЕО)
2025: “You don’t have the cards.”— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026
2026: “Mr. Zelensky, stop knocking out diesel fuel in Russia.” https://t.co/jwU7f0MPkK pic.twitter.com/TVLUjWgsnp