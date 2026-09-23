Трафикантите с нова схема: Деца управляват лодките с мигранти към Европа

В трафика на нелегални емигранти от Либия към Европа има нова схема - трафикантите все по-често използват тийнейджъри, които да управляват лодките до гръцкия бряг.

Наскоро 13-годишен младеж от Гана, който вкара в Гърция над 80 мигранти в една лодка, беше арестуван. От гръцката брегова охрана са категорични, че това е престъпление, а използването на непълнолетни е с цел да не бъдат арестувани трафикантите.

Когато бъдат заловени обаче, мигрантите посочват пред гръцките власти лицата, които са организирали нелегалното влизане.

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Незаконните транспортни мрежи използват деца от Судан да управляват лодки по опасния маршрут от Либия до Крит. Реално трафикантите, които получават парите, остават в Либия и не поемат риск да ги арестува гръцката брегова охрана.

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Юристи поясняват, че арестуваните лица на възраст под 18 години подлежат само на възпитателна мярка, а не на присъда със затвор.

Потокът на мигранти от Либия към островите Гавдос и Крит се превърна в един от основните миграционни пътища към Гърция през последната година, предаде БНР.

Често мигрантите дори не достигат до гръцки води, защото лодките потъват преди това. Гърция се опитва да овладее бежански натиск, но всеки ден десетки мигранти пристигат на гръцките острови.

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