Идва първият сняг. Времето утре - 24 септември 2026 г.

На 24 септември 2026 г. минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието – 11°-13°, а на места в котловините и високите полета главно в Западна и Централна България между 1° и 3° и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19° и 24°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 21-27 септември 2026 г.

Жълт код и сняг

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За същия ден в някои части на областите София, София-град, Кюстендил, Благоевград и Смолян е обявен жълт код за слана. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг.

Слънце по Черноморието

По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северозапад, след обяд – от югоизток-юг. Максималните температури ще бъдат 20°-23°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмична прогноза за времето за 21-27 септември 2026 г.