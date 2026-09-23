Войната в Иран::

Идва първият сняг. Времето утре - 24 септември 2026 г.

23 септември 2026, 13:57 часа 272 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Идва първият сняг. Времето утре - 24 септември 2026 г.

На 24 септември 2026 г. минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието – 11°-13°, а на места в котловините и високите полета главно в Западна и Централна България между 1° и 3° и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19° и 24°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 21-27 септември 2026 г.

Жълт код и сняг

Още: "Лятото си отива": Николай Василковски разкри ще се върне ли топлото време

За същия ден в някои части на областите София, София-град, Кюстендил, Благоевград и Смолян е обявен жълт код за слана. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг

Слънце по Черноморието

По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северозапад, след обяд – от югоизток-юг. Максималните температури ще бъдат 20°-23°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмична прогноза за времето за 21-27 септември 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето времето времето утре
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес