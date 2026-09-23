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Търговийка със санкциите срещу Русия: Руски олигарх е свободен, осъден френски шпионин - също

23 септември 2026, 14:24 часа 774 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Търговийка със санкциите срещу Русия: Руски олигарх е свободен, осъден френски шпионин - също

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев помилва френския гражданин Мартин Райън - именно той беше една от причините Франция да блокира оставането на руския олигарх Алишер Усманов в санкционния списък на ЕС. Алиев подписа указ за помилване на 20 осъдени лица, включително Райън, който беше осъден през март 2026 г. на 10 години затвор по обвинения в шпионаж, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Неговият главен редактор Анастасия Чумакова беше осъдена на 9 години затвор - заради "фалшиви новини" за руската армия.

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Райън беше задържан в Баку през декември 2023 г. Той ръководеше компанията Mercorama, която внасяше и разпространяваше хранителни продукти. Според азербайджанските следователи французинът е събирал информация за военното сътрудничество на Азербайджан с Турция и Пакистан, а също така е улеснявал издирването на граждани, които да сътрудничат на френските разузнавателни служби. Райън пледира невинен.

Освен Райън, Алиев помилва още 19 лица, включително граждани на Турция, Русия и Пакистан. В указа се посочва, че решението е взето, като са взети предвид личните характеристики на осъдените, тяхното здравословно състояние, семейни обстоятелства, тежестта на престъпленията им, продължителността на присъдите им и поведението им по време на лишаване от свобода.

Помилването дойде ден след като страните от ЕС се съгласиха да премахнат руския бизнесмен Алишер Усманов и Михаил Фридман от списъка със санкции. Ограниченията за останалите лица в списъка обаче бяха удължени с 3 години.

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Financial Times и други медии съобщиха преди това, че Франция се стреми да отмени санкциите срещу Усманов като част от споразумение с Баку относно освобождаването на френски граждани, затворени в Азербайджан. Париж не е потвърдил публично съществуването на такава сделка.

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Азербайджан Алишер Усманов санкции Русия Мартин Райън
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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