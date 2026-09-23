Проучване: Над половината германци искат Мерц да си ходи

Мнозинството германци искат канцлерът Фридрих Мерц да подаде оставка, показва ново проучване на фона на поредица от слаби резултати на консервативния му Християндемократически съюз (ХДС) на регионалните избори. Проучването, проведено за частните телевизии RTL и n-tv и цитирано от БГНЕС, показва, че 55% от анкетираните искат Мерц да се оттегли, докато 40% смятат, че той трябва да остане канцлер. В Източна Германия делът на хората, които подкрепят оставката му, достига 68%, в сравнение с 53% в западната част на страната. Дори сред привържениците на ХДС/ХСС 21% смятат, че Мерц трябва да се оттегли от поста. Още: Проучване дава още половин година на Мерц като канцлер след удара от АзГ

Рекордно непопулярен

Канцлерът е рекордно непопулярен, потвърждава и публикуваният тази седмица барометър на Forsa. Само 11% са доволни от работата на Мерц като канцлер, докато 87% не са. Негативното отношение на избирателите към Мерц може да е оказало влияние и върху резултатите от последните регионални избори. В Мекленбург-Предна Померания ХДС загуби местата си в регионалния парламент.

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В Саксония-Анхалт подкрепата за партията се срина до малко над 17%. В Берлин ХДС претърпя категорично поражение от “Левицата“. В последното проучване партията вече получава едва 20% подкрепа. Още: Крах за ХДС на Мерц: Риск от изпадане от местния парламент в Мекленбург-Предна Померания

Виновен за загубите на изборите

Проучването се опитва да установи причините за спада в подкрепата към партията. Около 66% от анкетираните лично смятат Мерц за отговорен за изборните загуби. Според тях обаче има и друг, още по-важен фактор – 81% заявяват, че ХДС вече не се интересува от всекидневните проблеми на хората. Според проучването лидерът на ХДС често е възприеман като откъснат от проблемите на хората и недостатъчно съпричастен към техните тревоги. Почти две трети от анкетираните (64%) посочват и друга причина за изборните загуби на ХДС и ХСС – нарушаването на предизборното обещание да не се поема нов дълг. Освен това 57% смятат, че политиката на правителството не е социално балансирана. Още: Регионални избори в Германия: АзГ печели в още една провинция, но ще е извън властта. Исторически провал за партията на Мерц (ГРАФИКИ)