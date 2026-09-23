13 държави поискаха от Урсула фон дер Лайен да се спре поне за година

13 от 27-те държави членки на ЕС искат Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, да спре поне за една година да приема нови закони и да опрости съществуващите разпоредби. Тази пауза, според тях, е необходима, за да се възстанови конкурентоспособността на европейската икономика.

Писмото, с което се иска "цялостно прочистване" на съществуващите разпоредби, е инициирано от Австрия и е подкрепено от Германия, Полша, Дания, Италия, пише "Билд". Документът е внесен в Съвета на Европейския съюз от австрийския министър по европейските въпроси Клаудия Бауер.

"Жизненоважно е да се осигури регулаторна среда, която [...] не възпрепятства ненужно бизнеса с ненужна административна тежест, дублиращи се процедури или прекомерни задължения за докладване. Регламентите трябва да бъдат изготвени по начин, който опростява тяхното изпълнение, прилагане и съдебен контрол", се казва в писмото.

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Германското издание посочва, че повече от година самата Европейска комисия признава, че е превишила правомощията си по отношение на регулаторните въпроси, а в ЕС все по-често звучат призиви да се проучат негативните последици от приеманите разпоредби. "Оттогава се правят различни опити за спиране на вълната от фалити сред европейските компании, която вече е унищожила стотици хиляди работни места. На 12 август обаче агенцията потопи поредната група бизнеси в бюрократичен ад с новата си "Директива за опаковките" като принуди множество малки предприятия да спрат да доставят на други страни от ЕС, за да избегнат завишени административни разходи", се казва в материала.

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