Инспекция на място в ОАЕ: МВнР привика посланик Иван Йорданов заради скандала с полетите на Пеевски

Министерството на външните работи разпореди проверка на място в Обединените арабски емирства (ОАЕ), след като премиерът Румен Радев поиска спешно отзоваване на българския посланик в страната Иван Йорданов. Действията на ведомството идват на фона на скандал, свързан с финансирането на самолетни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

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По указания на външния министър Велислава Петрова, която в момента е в Ню Йорк за участие в 81-вата редовна сесия на Общото събрание на ООН, в МВнР се проведе официална среща със самия дипломат. Разговорът е воден от заместник-министър Христо Полендаков.

Причината за резкия обрат е изявление на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, според което дружество, покривало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ.

В отговор на създалото се напрежение министър Велислава Петрова обясни, че е разпоредена задълбочена инспекция. „Аз разпоредих проверка на място, а не документална проверка, която ще изисква нашият екип да отиде на място“, поясни тя, като уточни, че резултатите се очакват през следващите няколко седмици.

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В края на миналата седмица премиерът Румен Радев заяви, че очаква външното министерство да подготви процедурата по отзоваване на посланика по възможно най-бързия начин, с което казусът придобива сериозен политически и институционален отзвук.