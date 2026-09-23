Обявиха броя на изчезналите във войната срещу Украйна

Червеният кръст е регистрирал 275 000 изчезнали лица във войната на Русия срещу Украйна. Според Миряна Шполярич-Егер, президент на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), организацията регистрира средно по 10 000 нови случая на месец, съобщи телеграм-изданието Astra. „През последните четири години постигнахме значителен напредък по хуманитарните въпроси. Много съм доволна, че успяхме да увеличим броя на отговорите, получени от семейства, търсещи своите близки“, каза тя пред „Ведомости“.

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Войната

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Припомняме, че по последна информация Русия сега подготвя нова масирана атака срещу Украйна. Имаме разузнавателна информация, която го показва. Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, казани в кулоарите на Общото събрание на ООН и много добре обобщават разликата между думи и действия, между (по)желания и действителна ситуация що се отнася до войната в Украйна, а в по-широк смисъл и в международната политика, определяща накъде върви света.

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