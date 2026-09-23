Тръмп се радва, че Нетаняху води в социологическите проучвания, но ново изследване в Израел сочи друго

Доналд Тръмп публикува в профила си в социалната мрежа Truth Social статия на консервативната дясна американска телевизия Newsmax, цитираща преди пет дни социологическо проучване, показващо как израелският премиер Бенямин Нетаняху и неговият политически блок водят по подкрепа сред избирателите. Изследването е на израелския "Канал 13", продаден преди време на антиправителствени технологични предприемачи. Медията е критична към кабинета на Нетаняху.

Според проучването ѝ обаче прогнозите сочат, че партиите, подкрепящи Нетаняху, ще спечелят 54 места в израелския Кнесет (парламент), състоящ се от 120 членове, в сравнение с 52 места за опозиционния ционистки блок. Изследването е направено миналата седмица, като парламентарните избори в Израел ще се проведат на 27 октомври.

Trump reposts:



Netanyahu Bloc Takes Lead in Latest Israeli Election Poll. pic.twitter.com/Ae2z3VG3p4 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Ново проучване показва противоположното

Изследване на израелския "Канал 12", който също е критичен към Нетаняху и правителството му, публикувано късно във вторник - 22 септември, показва обаче друго. Ако изборите се провеждаха днес, опозиционният блок в Израел би спечелил 54 места в Кнесета в сравнение с 50 за коалицията на премиера.

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Нито един от блоковете няма да достигне необходимите 61 места за сформиране на правителство, докато арабските партии ще спечелят 12 места, сочи проучването. Изследването, проведено от изследователската и консултантска фирма Sample за "Канал 12", обхваща 2498 респонденти и има статистическа грешка от 4,4 процентни пункта.

Според проучването, цитирано от Анадолската агенция, партията „Яшар“ на Гади Айзенкот ще се превърне в най-голямата формация с 23 места, следвана от „Ликуд“ на Нетаняху с 20. Партията „Заедно“ на Нафтали Бенет ще спечели 13 места, докато „Демократите“, водени от Яир Голан, и „Израел Бейтейну“ на Авигдор Либерман ще си осигурят по девет.

Според резултатите „Заедно“, „Яшар“, „Демократите“ и „Израел Бейтейну“ заедно ще разполагат с 54 места - това е опозиционният блок.

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От страна на Нетаняху интересни са партиите „Оцма Йехудит“ на министъра на националната сигурност, крайнодесния Итамар Бен-Гвир, която ще спечели шест места, и „Религиозен ционизъм“ на министъра на финансите Безалел Смотрич, която би спечелила пет мандата.

Снимка: Getty Images

В отделен въпрос за предпочитания от анкетираните министър-председател Айзенкот получава 41% в сравнение с 38% за Нетаняху, гласи проучването.

Общо 38 листи са се регистрирали за участие в предстоящите избори за Кнесет, докато проучванията сочат, че 13 от тях се очаква да спечелят парламентарно представителство. За да бъде сформирано правителство, е необходима подкрепата на най-малко 61 от 120-те депутати в Кнесета.

Изборите ще се проведат на фона на фрагментиран политически пейзаж, като се прогнозира, че арабските партии ще заемат значителен брой места, но големите еврейски партии като цяло са изключили възможността да разчитат на арабски депутати за сформиране на алтернативно правителство на коалицията на Нетаняху.

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Нетаняху, обвиненията за корупция и геноцид в Газа

Бенямин Нетаняху оглавява настоящото правителство от декември 2022 г. - преди войната в Газа, предизвикана от атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Срещу него са повдигнати обвинения в корупция, а Международният наказателен съд издаде заповед за арест срещу него във връзка с предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Ивицата Газа.

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