Рюте за чл. 5: Нарочно е неясен. Прибалтика иска 500 млн. евро за борба с дронове (ВИДЕО)

"Член 5 от Договора за НАТО умишлено е двусмислен, за да не казваме на никого кога точно бива активиран, да не правим нашите противници по-знаещи. Когато става въпрос за хибридни атаки, уверяваме ви, че имаме всички инструменти да реагираме, но някои от тях не ги виждате, защото не са публични и не са винаги танто за кукуригу". Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте:
NATO Secretary General Mark Rutte says Article 5 is “deliberately ambiguous,” arguing that the Alliance will never specify exactly what would trigger the collective defense provision because it does not want to provide adversaries with that information. On hybrid threats, Rutte… pic.twitter.com/UtoLJTfXOf— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2026
Член 5 определя следното: когато държава-член на НАТО е нападната, тя получава помощ от всички останали членове и съответно те считат нападението за нападение срещу всички тях, като реагират по съответния начин - ОЩЕ: Макрон: Клаузата за взаимопомощ в ЕС е по-силна от член 5 на НАТО
На този фон, прибалтийските държави (Литва, Латвия и Естония) са поискали от ЕК 500 млн. евро, за да усилият защитите си срещу дронове, предава Iltalehti. Надеждата на прибалтийските републики е парите да дойдат през тази, 2026 година. С тях ще се инсталират нови антидрон системи и ще се модернизират и подсилват вече инсталирани.
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