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Рюте за чл. 5: Нарочно е неясен. Прибалтика иска 500 млн. евро за борба с дронове (ВИДЕО)

23 септември 2026, 13:26 часа 567 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Рюте за чл. 5: Нарочно е неясен. Прибалтика иска 500 млн. евро за борба с дронове (ВИДЕО)

"Член 5 от Договора за НАТО умишлено е двусмислен, за да не казваме на никого кога точно бива активиран, да не правим нашите противници по-знаещи. Когато става въпрос за хибридни атаки, уверяваме ви, че имаме всички инструменти да реагираме, но някои от тях не ги виждате, защото не са публични и не са винаги танто за кукуригу". Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте:

Член 5 определя следното: когато държава-член на НАТО е нападната, тя получава помощ от всички останали членове и съответно те считат нападението за нападение срещу всички тях, като реагират по съответния начин - ОЩЕ: Макрон: Клаузата за взаимопомощ в ЕС е по-силна от член 5 на НАТО

На този фон, прибалтийските държави (Литва, Латвия и Естония) са поискали от ЕК 500 млн. евро, за да усилият защитите си срещу дронове, предава Iltalehti. Надеждата на прибалтийските републики е парите да дойдат през тази, 2026 година. С тях ще се инсталират нови антидрон системи и ще се модернизират и подсилват вече инсталирани.

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Естония НАТО Латвия Литва Марк Рюте член 5 антидрон системи
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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