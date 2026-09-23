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Истинско римско съкровище: Мъж откри 934 сребърни монети в Германия (ВИДЕО)

23 септември 2026, 12:23 часа 306 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция Митници
Истинско римско съкровище: Мъж откри 934 сребърни монети в Германия (ВИДЕО)

Любител археолог, който открил няколко римски сребърни монети в нива в западна Германия, разбрал, че се е натъкнал на нещо много по-значимо, когато металотърсачът му продължил да издава сигнал. Оливер Ридл се обърнал за помощ към властите. Група експерти започнали разкопки и открили общо 934 римски сребърни денария. Според местната служба, отговаряща за опазването на археологическите паметници, това е най-голямото монетно съкровище от времето на римския император Адриан, откривано някога в Германия. “Беше ми ясно, че под земята се крие нещо по-голямо“, разказа Ридл. Той описа как металотърсачът му продължил да сигнализира, дори след като вече бил открил няколко монети край Веселинг, южно от Кьолн, година по-рано. Още: Археолози от Пловдив откриха над 500 старинни монети

Съкровището тежи над три килограма

Монетното съкровище, което тежи 3,1 кг, беше изложено в LVR-LandesMuseum Bonn, съобщи “Гардиън“. Според Службата за опазване на археологическите паметници на Рейнланд съкровището вероятно е било умишлено заровено през второто тримесечие на II век сл. Хр. “Разбира се, можем само да предполагаме какви са били мотивите, но е много вероятно някой да е искал да съхрани парите си на сигурно място. В края на краищата тогава не е имало банки“, каза Ерих Класен, държавен археолог и директор на службата. 

Класен отбеляза, че не е ясно защо съкровището не е било извадено. “Може би собственикът е починал, преди да успее да се върне за него и да предаде на някого информацията за скритите монети“, предположи той. Съкровища от римската античност и от други далечни епохи не са рядкост. Още: Хиляди старинни монети, пръстени и антики задържаха на ГКПП “Капитан Андреево“ Въпреки това малко от откритите съкровища от II век са толкова значителни, колкото това във Веселинг, посочи археологическата служба. Според нея е трудно да се определи стойността на монетите по времето, когато са били заровени. Заплащането на римските легионери обаче, за което има добре запазени писмени сведения, може да даде ориентир.

Загадка е кой е заровил монетите

“По това време един обикновен войник в легион е получавал 300 денария годишно. От тях обаче около половината са били удържани за храна и екипировка“, заяви Рахел Оте, научен сътрудник в археологическата служба. “Следователно един легионер би трябвало да спестява целия си разполагаем доход в продължение на около шест години, за да събере сумата, равна на стойността на съкровището от Веселинг“, обясни Оте. Тя добави, че остава неизвестно кой точно е натрупал това значително богатство. Районът около Кьолн е бил под римски контрол приблизително от 39 г. пр. Хр. до 459 г. сл. Хр. Римляните установили присъствието си в региона при военачалника Марк Випсаний Агрипа, за да укрепят границата на империята по поречието на река Рейн. Те създали военно селище, което по-късно се превърнало в Colonia Agrippina – днешния Кьолн. Още: Норвегия върна на България антични монети

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Германия Археология римско селище старинни монети
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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