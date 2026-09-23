Радев обясни за казуса с посланика в ОАЕ и заварените обстоятелства около мандата му

Това, което установихме, е силно смущаващо. Посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат, имахме покана от президента на ОАЕ за посещение там. Посланикът, чийто мандат бе изтекъл, си беше вече в София. Поисках какви български дипломатически представители работят в тази страна. Консулът тогава беше също в България. Аз го извиках и поставих задачата да организира бизнес форум. Успя да ангажира и да проведе, да организира един наистина много голям бизнес форум, изключително успешен. Български фирми сключиха договори за милиони евро на този бизнес форум. И да, с мой подпис той беше назначен за посланик. Това отговори премиерът Румен Радев на въпрос направена ли е проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е назначил посланика ни в ОАЕ, а той, като президент, е подписал указът.

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"Едва сега започват да се разплитат много неща. Аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове. Това е само началото. Работи се с подставените лица", добави Радев. И уточни, че се работи с партньорските служби и да се установяват бизнеси, партньори, дейности в чужбина, но това става бавно и трудно. Той допълни, че някои от подставените лица се знаят и изрази надежда, че скоро ще бъде изяснено с какво точно се занимават.

Премиерът присъства на демонстрациите на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието "Ястребово око 26". "През 2027 г. ще има ръст на бюджета за армията въпреки трудната ситуация с бюджета и това, че трябва да бъде намален дефицитът", каза той.

Радев уточни, че това е не само необходимост, което се налага от средата за сигурност, а и коалиционно задължение.

"Изключително съм впечатлен от това, което видях като способности на военнослужещите от "Сухопътни войски". Знаем, че FPV дроновете доминират тотално на бойното поле в Украйна", обясни той.

Радев каза още, че е горд, че в "Сухопътни войски" има командири, визионери и можещи да носят отговорност, които организират целия процес. "Това, което виждаме днес, е впечатляващо като техника или умения за боравене с дронове", каза още Радев.