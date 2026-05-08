"По въпроса за Украйна не сме съюзници с Русия": Извънредните положения за Путин се трупат (ОБЗОР - ВИДЕО)

"По въпроса за Украйна не сме съюзници с Русия" - това заяви арменският премиер Никол Пашинян, след като руското МВнР привика арменския посланик, защото украинският президент Володимир Зеленски беше централен гост на срещата на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Централните държавни руски медии предадоха през вчерашния ден, че говорителката на руското външно министерство Мария Захарова питала на чия страна в историята е Армения.

Именно затова Пашинян, цитиран от Armenpress, каза преди редовното заседание на арменското правителство следното: "Що се отнася до посещението на президента на Украйна, аз вече съм правил изявления по тази тема. Изпратихме хуманитарна помощ на Украйна и казах, че по въпроса за Украйна не сме съюзници с Русия".

Междувременно, тази нощ над руска територия (след полунощ) са свалени 264 украински далекобойни дрона, съобщава руското военно министерство. И 2 часа по-късно се поправи – 390 са свалени – съответно, обявеното от руснаците примирие от 0:00 часа на 8 май е нарушено, отговорихме огледално. Отделно, руското транспортно министерство съобщи, че 13 руски летища не работят заради украинските атаки с далекобойни дронове (Астрахан, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозни, Краснодар, Махачкала, Магас, Минералние Води, Налчик, Сочи, Ставропол, Елиста). Кметът на Ростов Александър Скрябин обяви в официалния си канал в Телеграм извънредно положение в града, заради поражения в район "Железнодорожен". А украинският президент Володимир Зеленски благодари на украинската армия, че е уцелила руската петролна рафинерия в Ярославъл – ОЩЕ: Руското "примирие": Нощ на дронове в Москва, горят рафинерия в Ярославъл и обекти в Ростов (ВИДЕО)

Извънредното положение в Ростов идва след като снощи в Перм също беше обявено извънредно положение. Решението съобщи губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин в официалния си канал в Телеграм. А причината – за 9 дни украински дронове поразиха рафинерията на "Лукойл" в Перм, на всичкото отгоре подпалиха и диспечерската станция на петролопровода "Транснефт" и нанесоха такива поражения, че по неофициални данни се говори за "пенсиониране завинаги" на до 70% от тръбопроводната система на станцията – ОЩЕ: В рамките на дни: Украйна пак подпали една от най-големите петролни рафинерии в Русия (ВИДЕО)

Всичко това са факти, а на този фон Русия ескалира заплахите си какво щяло да се случи на Украйна, ако наруши "примирието", което руското военно министерство обяви (от 8 май до 10 май) без да има съгласуване и съгласие с украинската страна. "Кремъл вероятно се опитва да докаже, че може да обезлюди Киев и да контролира вземането на решения от партньорите на Украйна, заплашвайки с ескалация на войната, дори когато руският президент Владимир Путин вероятно се стреми да прикрие слабостта, която украинските удари в дълбокия тил срещу Русия разкриха" - това е оценката на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. И добавка – Путин заплашва, защото знае, че не може пълноценно да защити Москва за парада на 9 май. ISW напомня, че периодично режимът на Путин говори и за силата на новата си ракета "Орешник", като с нея заплашва Украйна, но и Европа. А в библиографията на днешния обзор на ISW са посочени и препратки към публикации на Z-канали с яростни критики, че Путин само говори, но не действа така, че да "изчезнат центровете за вземане на решения в Киев" – ОЩЕ: Русия пусна списък какво ще удря в Киев заради парада в Москва и кои ще са гости на Путин (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък скок в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна отчита украинският генщаб точно преди в уж в сила да влезе обявеното от Русия примирие за 9 май и на втория ден от обявеното от самата Украйна примирие. На 7 май е имало 208 бойни сблъсъка спрямо 157 на 6 май. Руснаците са хвърлили 292 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 36 повече спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3126 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 430 нагоре. Руската армия е използвала 9113 FPV дрона, което с около 200 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Operators of the Unmanned Systems Forces grouping struck a "Buk-M3" SAM system, a "Strela-10" SAM system, an underground fuel and lubricants storage facility, and other key enemy targets



33 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, пак най-горещата точка на фронта. И пак Покровск е сред местата на активни боеве, посочени от украинския генщаб. Интересното е, че има сериозен спад и само 9 руски пехотни атаки в направлението от Торецк към Константиновка, а откъм Часов Яр (Краматорското направление) пак не е имало нито една руска пехотна атака. 23 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. В Лиманското направление са извършени 13 руски пехотни атаки, а в граничния район на Суми и Курска област – 10.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" посочва, че в участъка на фронта южно от Добропиля и северно от Покровск (селата Родинско, Билецко, Нови Донбас) руснаците губят все повече пехота дори още преди да доближи набелязаните за превземане позиции и че руските оплаквания за това валят. "Заслужава да се отбележи също, че командирите от всякакво ниво изобщо не са загрижени за съдбата на подчинените си, защото никой не следи и не контролира движението и в резултат на това дори не ги интересува къде е умрял този клошар, защото засега все още се изпращат нови, но малко по малко и това се превръща в проблемен въпрос", добавя каналът. А руският военннопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, публикува своеобразен отговор – в Украйна военните комисари прибирали всеки, годен за военна служба.

Ukraine’s Unmanned Systems Forces destroyed a BM-21 Grad near Huliaipole in Zaporizhzhia region. FPV operators from the 412th Nemesis Brigade’s Asgard Battalion struck the launcher, while 414th Birds of Magyar provided detection and confirmed a powerful secondary detonation.… pic.twitter.com/M1KEUKHc1N — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 7, 2026

"Настъпателните действия на руските въоръжени сили през последните 24 часа, въпреки прекратяването на огъня, не дадоха съществени резултати. Зоната на контакт остава непроменена", констатира друг Z-канал в лицето на "Два майора".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 67 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 56, като на 8 места преминалите през украинската ПВО 11 руски далекобойни безпилотни системи са нанесли удари. Украинската спешна служба съобщава за трима ранени цивилни след руските въздушни удари в Павлоград.