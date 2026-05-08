"По въпроса за Украйна не сме съюзници с Русия": Извънредните положения за Путин се трупат (ОБЗОР - ВИДЕО)

08 май 2026, 11:20 часа 242 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"По въпроса за Украйна не сме съюзници с Русия" - това заяви арменският премиер Никол Пашинян, след като руското МВнР привика арменския посланик, защото украинският президент Володимир Зеленски беше централен гост на срещата на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Централните държавни руски медии предадоха през вчерашния ден, че говорителката на руското външно министерство Мария Захарова питала на чия страна в историята е Армения.

Именно затова Пашинян, цитиран от Armenpress, каза преди редовното заседание на арменското правителство следното: "Що се отнася до посещението на президента на Украйна, аз вече съм правил изявления по тази тема. Изпратихме хуманитарна помощ на Украйна и казах, че по въпроса за Украйна не сме съюзници с Русия".

Междувременно, тази нощ над руска територия (след полунощ) са свалени 264 украински далекобойни дрона, съобщава руското военно министерство. И 2 часа по-късно се поправи – 390 са свалени – съответно, обявеното от руснаците примирие от 0:00 часа на 8 май е нарушено, отговорихме огледално. Отделно, руското транспортно министерство съобщи, че 13 руски летища не работят заради украинските атаки с далекобойни дронове (Астрахан, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозни, Краснодар, Махачкала, Магас, Минералние Води, Налчик, Сочи, Ставропол, Елиста). Кметът на Ростов Александър Скрябин обяви в официалния си канал в Телеграм извънредно положение в града, заради поражения в район "Железнодорожен". А украинският президент Володимир Зеленски благодари на украинската армия, че е уцелила руската петролна рафинерия в Ярославъл – ОЩЕ: Руското "примирие": Нощ на дронове в Москва, горят рафинерия в Ярославъл и обекти в Ростов (ВИДЕО)

Извънредното положение в Ростов идва след като снощи в Перм също беше обявено извънредно положение. Решението съобщи губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин в официалния си канал в Телеграм. А причината – за 9 дни украински дронове поразиха рафинерията на "Лукойл" в Перм, на всичкото отгоре подпалиха и диспечерската станция на петролопровода "Транснефт" и нанесоха такива поражения, че по неофициални данни се говори за "пенсиониране завинаги" на до 70% от тръбопроводната система на станцията – ОЩЕ: В рамките на дни: Украйна пак подпали една от най-големите петролни рафинерии в Русия (ВИДЕО)

Всичко това са факти, а на този фон Русия ескалира заплахите си какво щяло да се случи на Украйна, ако наруши "примирието", което руското военно министерство обяви (от 8 май до 10 май) без да има съгласуване и съгласие с украинската страна. "Кремъл вероятно се опитва да докаже, че може да обезлюди Киев и да контролира вземането на решения от партньорите на Украйна, заплашвайки с ескалация на войната, дори когато руският президент Владимир Путин вероятно се стреми да прикрие слабостта, която украинските удари в дълбокия тил срещу Русия разкриха" - това е оценката на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. И добавка – Путин заплашва, защото знае, че не може пълноценно да защити Москва за парада на 9 май. ISW напомня, че периодично режимът на Путин говори и за силата на новата си ракета "Орешник", като с нея заплашва Украйна, но и Европа. А в библиографията на днешния обзор на ISW са посочени и препратки към публикации на Z-канали с яростни критики, че Путин само говори, но не действа така, че да "изчезнат центровете за вземане на решения в Киев" – ОЩЕ: Русия пусна списък какво ще удря в Киев заради парада в Москва и кои ще са гости на Путин (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък скок в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна отчита украинският генщаб точно преди в уж в сила да влезе обявеното от Русия примирие за 9 май и на втория ден от обявеното от самата Украйна примирие. На 7 май е имало 208 бойни сблъсъка спрямо 157 на 6 май. Руснаците са хвърлили 292 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 36 повече спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3126 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 430 нагоре. Руската армия е използвала 9113 FPV дрона, което с около 200 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

33 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, пак най-горещата точка на фронта. И пак Покровск е сред местата на активни боеве, посочени от украинския генщаб. Интересното е, че има сериозен спад и само 9 руски пехотни атаки в направлението от Торецк към Константиновка, а откъм Часов Яр (Краматорското направление) пак не е имало нито една руска пехотна атака. 23 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. В Лиманското направление са извършени 13 руски пехотни атаки, а в граничния район на Суми и Курска област – 10.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" посочва, че в участъка на фронта южно от Добропиля и северно от Покровск (селата Родинско, Билецко, Нови Донбас) руснаците губят все повече пехота дори още преди да доближи набелязаните за превземане позиции и че руските оплаквания за това валят. "Заслужава да се отбележи също, че командирите от всякакво ниво изобщо не са загрижени за съдбата на подчинените си, защото никой не следи и не контролира движението и в резултат на това дори не ги интересува къде е умрял този клошар, защото засега все още се изпращат нови, но малко по малко и това се превръща в проблемен въпрос", добавя каналът. А руският военннопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, публикува своеобразен отговор – в Украйна военните комисари прибирали всеки, годен за военна служба.

"Настъпателните действия на руските въоръжени сили през последните 24 часа, въпреки прекратяването на огъня, не дадоха съществени резултати. Зоната на контакт остава непроменена", констатира друг Z-канал в лицето на "Два майора".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 67 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 56, като на 8 места преминалите през украинската ПВО 11 руски далекобойни безпилотни системи са нанесли удари. Украинската спешна служба съобщава за трима ранени цивилни след руските въздушни удари в Павлоград.

Ивайло Ачев Редактор
