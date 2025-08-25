Войната в Украйна:

Похвали се в социалните мрежи: Глобиха министър, шофирал с 224 км/ч (ВИДЕО)

25 август 2025, 12:45 часа 158 прочитания 0 коментара
Похвали се в социалните мрежи: Глобиха министър, шофирал с 224 км/ч (ВИДЕО)

В стремежа си да изпъкнем често не подбираме средствата, които използваме. В желанието си да похвали резултата от работата си турски министър получи глоба и сериозно недоволство от страна на обществото. Министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу е бил глобен за превишена скорост, след като е споделил в социалните медии видеокадри, на които кара с 224 км/ч по магистрала, съoбщава турският новинарски сайт Т24, предаде БТА.

Реклама на магистрала

Уралоглу е споделил в социалните медии видеото, на което шофира със скорост, значително по-висока от допустимото, с цел да рекламира автомагистралата между столицата Анкара и град Нигде. В кадри, заснети вътре в автомобила, се забелязва, че министър Уралоглу е карал с до 224 км/ч, въпреки че максималната скорост по магистралите в Турция е 140 км/ч.

Още: Ограничение на скоростта в зелено – трябва ли да се плаща глоба?

Реакции

Постът му предизвика бурните реакции на потребителите в социалните медии. "Защо не спазвате правилата за скорост, г-н министър?", пита един от потребителите, а друг отбелязва: "Това е страна, в която министърът не спазва ограниченията на скоростта, а на хората се налагат глоби без проблем". След вълната от реакции министърът съобщи, че е бил засечен от радар по пътя и е получил глоба за шофирането си с висока скорост.

Наглият Андрю Тейт няма никакъв срам: Шофира с близо 200 км/ч

Обяснението

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Седнах зад волана, за да видя състоянието на магистралата Анкара – Нигде. Без да разбера, за кратко, съм превишил ограничението на скоростта", написа министърът и добави, че "спазването на ограниченията на скоростта е задължително за всички".

Още: Нови ограничения, нови глоби: В сила са промените в Закона за движение по пътищата

"Необходимите правни мерки са предприети от пътната полиция. Уведомявам обществеността, че в бъдеще ще бъда много по-внимателен", посочи още Уралоглу.

Окончателно: Парламентът прие промените в Закона за движение по пътищата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Турция превишена скорост министър Абдулкадир Уралоглу
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес