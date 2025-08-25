Похвали се в социалните мрежи: Глобиха министър, шофирал с 224 км/ч (ВИДЕО)

В стремежа си да изпъкнем често не подбираме средствата, които използваме. В желанието си да похвали резултата от работата си турски министър получи глоба и сериозно недоволство от страна на обществото. Министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу е бил глобен за превишена скорост, след като е споделил в социалните медии видеокадри, на които кара с 224 км/ч по магистрала, съoбщава турският новинарски сайт Т24, предаде БТА.

Реклама на магистрала

Уралоглу е споделил в социалните медии видеото, на което шофира със скорост, значително по-висока от допустимото, с цел да рекламира автомагистралата между столицата Анкара и град Нигде. В кадри, заснети вътре в автомобила, се забелязва, че министър Уралоглу е карал с до 224 км/ч, въпреки че максималната скорост по магистралите в Турция е 140 км/ч.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nda otomobilin direksiyonuna geçtiği esnada hız sınırını aştığı için jandarma tarafından ceza yazıldığını açıkladı. pic.twitter.com/Baa5drWAmA — Aydınlık (@AydinlikGazete) August 25, 2025

Реакции

Постът му предизвика бурните реакции на потребителите в социалните медии. "Защо не спазвате правилата за скорост, г-н министър?", пита един от потребителите, а друг отбелязва: "Това е страна, в която министърът не спазва ограниченията на скоростта, а на хората се налагат глоби без проблем". След вълната от реакции министърът съобщи, че е бил засечен от радар по пътя и е получил глоба за шофирането си с висока скорост.

Обяснението

"Седнах зад волана, за да видя състоянието на магистралата Анкара – Нигде. Без да разбера, за кратко, съм превишил ограничението на скоростта", написа министърът и добави, че "спазването на ограниченията на скоростта е задължително за всички".

"Необходимите правни мерки са предприети от пътната полиция. Уведомявам обществеността, че в бъдеще ще бъда много по-внимателен", посочи още Уралоглу.

