Пътуване между Странджа и морето, между лятото и есента

Лятото официално свършва чак в края на септември. Но истината е, че мине ли август, става все по-трудно да мислим за сезона като за нещо различно от есен. Вечерите стават все по-хладни, слънцето залязва все по-рано, а в първите дъждовни сутрини се събуждаме, правим си чаша чай и ни се струва, че безгрижното време на плажа е било преди цяла вечност.

Точно там, на границата между годишните времена, потегляме на югоизток. В Странджа, но близо до морето. В България, но едва на няколко километра от Турция. Тръгваме от сърцето на планината – Малко Търново, за да се потопим в мистичната атмосфера на тракийски жреци, нестинари, революционери и иконописци-бунтари.

Малко Търново

Малко Търново е идеалната изходна точка за опознаване на Странджа, но не трябва да пропускаме да отделим няколко часа и за самия град, чийто исторически музей показва най-ценните съкровища от района и ще ни помогне да си направим мислена карта на местата, които искаме да посетим. Музеят носи името на професор Александър Фол – основателят на тракологията като наука, който е ръководил много от археологическите разкопки в Странджа.

Разположен в три възрожденски къщи, на пръв поглед това е поредният музей, който откриваме в който и да е малък град в България. С тази разлика, че тук разказът за миналото не свършва зад витрините.

След като изгледаме филма за нестинарските игри в село Българи, дълго ще си припяваме монотонната нестинарска мелодия. Децата ще подскочат от радост, когато видят "горския телефон”, по който могат да “се обадят” на различни птици. С ускорения „езиков курс“ на таблото, ще можем да чуем и гласовете на различни диви животни. А ако се осмелим да влезем в тъмната стая, която пресъздава нощната гора, ще чуем тайнствените викове на обитателите ѝ, вятъра и шума на реката, ще гадаем чии са следите от животни и от какъв вид са стволовете на дърветата, изучавайки тяхната кора.

Колекцията от икони ще ни впечатли с дързостта на местните иконописци, които са се отклонили от правилата и са оформили своя собствена школа, пълна с причудливи детайли и необичайни цветове.

Историческият музей в Малко Търново е част от 100-те национални туристически обекта, затова на излизане е добре да не забравяме да вземем печат за колекцията си.

До края на октомври музеят в Малко Търново е отворен седем дни в седмицата, а от ноември за посещение в събота е нужна предварителна заявка (в неделя е затворен).

Мистичната Странджа

Често наричат Странджа мистична планина заради многобройните тракийски светилища и оброчища, които и до днес се крият сред меките ѝ гънки. До местността Мишкова нива, където археолозите са открили некропол, тракийска гробница и римска вила, можем да стигнем сами с автомобил, а ако вземем със себе си и екскурзовод – с неговия разказ каменните зидове и скалните жертвеници ще оживеят пред очите ни.

Съвсем близо се намират още две интересни места – предполагаемата гробница на богинята Бастет, около която витаят легенди за Ванга, Людмила Живкова и извънземна енергия, и връх Голямо Градище (709 м, най-високият в българската част на планината). Тъй като се намират твърде близо до границата, е необходима регистрация в служба “Гранична полиция” в Малко Търново, преди посещение на трите обекта.

Пасторална идилия

В Странджа има много села, но Бръшлян е това, в което времето най-осезаемо е спряло. Намира се на 15 км от Малко Търново и най-старите къщи в него са на повече от 300 години. В една от тях, превърната в музей, може да видим вероятно една от първите тоалетни в къща по онова време или да посетим някогашното килийно училище. Околностите на селото са приятни за разходка и за пикник сред природата.

Въстанието

На 30 км от Малко Търново, близо до село Стоилово и високо над бреговете на река Велека, се намира местността Петрова нива – мястото, където през 1903 г. е взето решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Тук има музейна експозиция (също част от 100-те национални обекта), паметник и църква с костница. Всяка година в средата на август на това място се провежда събор с възстановки.

Странджа е планина, в която човек изпитва нужда да се върне. Напролет – за да се изправи пред водопада Докузак в целия му пълноводен блясък, в края на юни – за да види с очите си как нестинарите стъпват по въглените в единствения автентичен ритуал в село Българи, а в разгара на лятото – за да плава с лодка в спокойните води на река Велека.