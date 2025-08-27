Посъветваха доскорошен №1 да потърси професионална помощ, след като изпусна нервите си на US Open

Падението на доскорошния №1 в света продължава с бясна скорост. Даниил Медведев напусна третия си пореден турнир от Големия шлем след откриващия мач. Така за първи път от 2019 г. насам той ще изпадне от Топ 15 на класацията на АТП. Руснакът загуби с 3:6, 5:7, 7:6 (5), 6:0, 4:6 от 51-ия в света Бенджамин Бонзи в хаотична и драматична среща от първия кръг на US Open на стадион "Луис Армстронг" във Флашинг Медоус.

Даниил Медведев изгуби контрол при поредната си загуба

Бонзи беше на ръба на победата в прекия двубой, когато имаше мачпойнт при в третия сет. След като обаче французинът пропусна първия си сервис, преди второто му подаване на корта влезе фотограф. Съдията Грег Аленсуърт обяви, че Бонзи ще получи още едно първо подаване заради прекъсването, което предизвика яростта на Медведев, който се скара на арбитъра на стола и насърчи публиката да се присъедини към протеста му. Последвалата ярост на публиката, по време на която Медведев освирка самия Аленсуърт, доведе до шестминутно забавяне, преди Бонзи да сервира отново.

Когато играта бе подновена, Медведев спечели три поредни точки, за да върне пробива, и спечели сета в тайбрек, след което се втурна в четвъртия сет, когато Бонзи започна да изпитва физически затруднения. Победителят от US Open през 2021 г. изглеждаше готов да се върне в мача, но на два пъти пропиля предимство за пробив в петия сет. В крайна сметка Бонзи постигна забележителна победа, след като Медведев бе поразен от спазми в ръцете в края на мача.

Легенди на тениса реагираха на поведението на Медведев

Разгневеният Медведев унищожи ракетата си след края на срещата и не напусна стола си до средата на интервюто на Бонзи на корта. Действията на руснака не допаднаха на тенис обществото, като бившите №1 при мъжете и жените Борис Бекер и Жустин Енен изразиха недоволството си. Германецът бе скромен в оценката си и написа: "Наричаме това "публичен срив... Мисля, че се нуждае от професионална помощ!?"

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

В разговор с "Eurosport France" Енин не се сдържа с мнението си за поведението на Медведев и заяви, че руснакът е "най-защитеният играч в тура": "Той не за първи път минава границата на нормалното поведение. Някои ще кажат, че е имало стратегия в този момент да наруши ритъма на мача, да си даде още един малък шанс. Но той вече изобщо не може да овладее разочарованието си, това го кара да избухва, става изключително трудно за него и доста нелепо. Вече няма яснота, явно вече не изпитва удоволствие на корта и се оплаква от глобата, която ще получи, вероятно много по-тежка, отколкото за някои играчи."

ОЩЕ: Яник Синер стартира защитата на титлата си на US Open с експресна победа