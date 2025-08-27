За десети път тази година: Германия вдигна изтребители, за да прехванат руски шпионски самолет

Немски изтребители са били вдигнати във въздуха, за да пресекат руски разузнавателен самолет Ил-20 над Балтийско море на 26 август, съобщи Deutsche Welle. Два Eurofighter-а са излетели от военновъздушната база "Росток-Лааге" в Германия, след като руският самолет е бил забелязан с изключени транспондери и без подаден план за полета. Инцидентът се добавя към поредицата от въздушни провокации, за които съобщават съюзниците от НАТО от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. Подозира се, че Москва използва самолета за шпионаж на позициите на Алианса.

Предишни инциденти

Това е десетата поред ситуация от началото на 2025 г., в която са замесени германски самолети.

Не са разкрити повече подробности за точното място на случилото се или колко време руският самолет е останал в ограниченото въздушно пространство.

При предишни инциденти руски самолети са излитали от ексклава Калининград и са се насочвали на запад към международното въздушно пространство в близост до Полша, Германия, Швеция и Дания.

Руските самолети често летят, без да използват транспондери, без да подават планове за полети и без да установяват контакт с регионалния контрол на въздушното движение. Това е модел, който служителите на НАТО отдавна описват като рисково поведение.

Европейските съюзници многократно са предупреждавали, че продължаващите въздушни провокации на Русия могат да доведат до опасна ескалация, ако не им бъде противодействано решително.

В допълнение към полетите, руските саботажни действия в региона на Балтийско море се засилиха драстично след избухването на пълномащабната война в Украйна през 2022 г. Корабите от "сенчестия флот" на Русия са заподозрени в умишлено повреждане на подводни кабели с цел да се предизвика смут на европейския континент.

