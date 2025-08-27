Да помогнем на Ивена да се събуди

19-годишната Ивена вече втори месец е в кома след катастрофа. Нейната майка споделя, че до скоро момичето е имало своите смели мечти и планове за бъдещето си. Инцидентът се случва на 23 май 2025 г. Семейството е посетило лекари, болници, църкви и параклиси. Направена е консултации и в чужбина – включително в Турция.

Турските лекари са дали надежда на майката на Ивена, че момичето може да се да се стабилизира.Ивена се нуждае от много специални медицински грижи и терапии, които в България не могат да ѝ бъдат осигурени. Предложен е спешен трансфер със специализиран медицински самолет, за да бъде приета в клиника, където могат да се борят за живота ѝ.

"Сумата е огромна и непосилна за нашето семейство. Но това е единственият шанс моето момиче да продължи да живее. Аз не мога да приема, че ще загубя детето си. То е моят живот, моето слънце, моята надежда.

Моля ви, помогнете ни! Всеки дарен лев е шанс за живот, всяко споделяне е подкрепа, която може да стигне до повече добри хора и да събере нужната сума навреме!", призовава майката на Ивена.

