За да няма драма: Том Круз иска предбрачен договор с Ана де Армас

Спекулациите за връзката между Том Круз и Ана де Армас продължават с разговори за брак. Актьорите привличат вниманието от месеци, след като бяха забелязани да вечерят заедно на няколко пъти. Последната им среща беше на 26 юли, когато източник разкри предполагаемите намерения на Круз за връзката му с Де Армас, твърдейки, че той е готов да премине на следващото ниво. Те отбелязаха, че звездата от "Мисията невъзможна" желае да се ожени за предполагаемата си любовница при едно условие – много строг предбрачен договор.

Източникът описа Круз като "контролиращ маниак", който "управлява всяка подробност от живота си", твърдейки, че близките му често подписват споразумения за неразкриване на информация и други документи. Въпреки това, след като се провали три пъти в брака, той и адвокатите му измислиха нещо по-сериозно за Де Армас.

Въпреки че близките им отношения предизвикаха широко разпространени слухове за връзка, Том Круз и Ана де Армас все още не са потвърдили, че връзката им е нещо повече от приятелство. От друга страна, източници твърдят, че романтиката им се засилва, като ветеранът от Холивуд обмисля желязна предбрачна спогодба.

Том Круз е заинтересован да се ожени за Ана де Армас

"Планът е договорът да бъде готов, още преди той да ѝ предложи. Щом тя каже "да", документите ще бъдат на място – готови за подписване", разкри източникът пред "Radar Online". Той добави: "Той очаква тя да ги подпише без никакви драматични сцени, за да може да се отърве от това, още преди да обявят годежа си".

Холивудският ветеран Круз има "толкова много да защитава", Състоянието му се оценява на 600 милиона долара, затова и има нужда от "много подробен" и "неопровержим" предбрачен договор.

Те добавиха, че той е луд по предполагаемата си любовница, но не иска да бъде изненадан отново, след като раздялата му с Кейти Холмс през 2012 г. го хванала неподготвен. Източникът подчерта, че Круз не се опитва да натиска де Армас да подпише "подозрително споразумение", а само иска да се предпази. Те твърдят, че той вече планира мащабна сватба и е развълнуван да се ожени в Лондон, стига Де Армас да е съгласна.

Източникът отбеляза, че е малко вероятно Де Армас да откаже предложението, като я описа като "лесна за общуване" и готова да подпише нещо, което ще направи Круз щастлив. Думите им съвпадат с предишни съобщения, според които актрисата не съди своя предполагаем любим по неговите провалени бракове.

"The Blast" отрази историята, като съобщи, че вътрешен източник твърди, че Де Армас е "уверена", че може да направи Круз "по-щастлив" от бившите му приятелки. Те отбелязаха, че тя е добре запозната с историята на връзките му и не се притеснява от миналите му любовни афери. "Всъщност я дразни, че хората съдят Том по бившите му, и тя е уверена, че ще може да го направи по-щастлив, отколкото са го направили те", твърди източникът. Той добави, че Де Армас с радост ще подпише договор, твърдейки, че вярва на думите на Круз, че юридическият документ е "сигурен план за бъдещето"

Източникът заяви, че слуховете за двойката скоро ще се потвърдят, опровергавайки предишни съобщения за колебанията на Де Армас. През май източник твърдеше, че тя е "по-предпазлива" по отношение на романтичната си връзка с Круз, подчертавайки, че иска да не бърза и да не преминава към следващото ниво, пише "Yahoo".