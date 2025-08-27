Войната в Украйна:

"Играчите не са гладни, плащаме им с лични средства": Финансова криза продължава да мъчи тим от Първа лига, останал без директори

27 август 2025, 10:22 часа 333 прочитания 0 коментара
Кризата в един от родните грандове далеч не е отминала, но в клуба са оптимистично настроени за бъдещето. Става въпрос за Спартак Варна, който от няколко месеца се намира в изключително трудна финансова ситуация. Съобщава се, че "соколите" дължат около 1,5 млн. лева на бившия си собственик Павлин Николов, 1 млн. лева на играчите си и персонал, неизвестна сума на НАП. Наскоро председателят на УС на Спартак Варна Алекс Илиев разкри, че задълженията на клуба възлизат на около 4 милиона лева.

Борбата в Спартак Варна продължава

Сега той отново коментира състоянието на клуба в интервю пред "Тема Спорт". Въпреки че Спартак продължава да дължи големи суми на футболистите си, Илиев заяви, че се работи по въпроса и вече им е изплатена една заплата. След това той подчерта, че в клуба няма директори, а част от Управителния съвет е поела цялата отговорност. Накрая той изяви надеждата си за по-светло бъдеще и заяви, че Спартак Варна вече нямаше да съществува, ако беше останал под старата форма на управление.

Спартак Варна фенове

"Началото на сезона е добро. Имаме силна комуникация помежду си - ръководители, треньори и играчи. Стараем се те да не усещат несгодите, с които се борим. Направили сме така, че всеки един лев, който влиза под някаква форма в клуба, отива първо за футболистите. За да успеем да им покриваме възнагражденията и премиите. Вече сме разплатили една заплата, сега ще издължим и текущата. Тези момчета не стоят гладни. Даваме лични средства. Нямаме директори. Ние като УС, една част от нас, сме поели абсолютно всяка една функция, която може да има в един клуб. Което е голямо перо. Оттам се спестяват доста пари, защото в нашата държава гледаме да има само директори. Колкото повече, толкова по-добре. И колкото по-голяма заплата им се дава, толкова са по-качествени и толкова по няма резултати", започна с лека ирония Илиев.

"Не е толкова страшно това, което ни липсва в момента на база месечни разходи. Страшно е това, което са ни оставили като дългове и трябва да разплащаме. Имаме 960 хиляди лева, може да са минали и един милион, задължения към футболисти и персонал. Дори и да ги разсроча, както искат повечето, те ги има, остават си. Парите към НАП също не могат да се избегнат. Там разчитам вече и на разбиране от общината, за да олекотим малко всички тези задължения", каза още Алекс Илиев и допълни: "Ако клубът беше останал под старата форма на управление, може би вече Спартак щеше да е приключил с футбола. Сега дадохме живот още известно време."

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
