Яник Синер стартира защитата на титлата си на US Open с експресна победа

Яник Синер стартира защитата на титлата си на US Open с разгромна победа 6-1, 6-1, 6-2 срещу чеха Вит Копржива, №89 в света, предаде АФП. Поставеният под №1 италианец се нуждаеше само от час и 38 минути, за да се справи с 28-годишния си съперник, за когото това бе дебют в основната схема на турнира във Флашинг Медоус.

„Чувството да се върна тук е невероятно. Това е наистина специален турнир,“ каза Синер след двубоя.

Синер подгони постижение на Федерер

24-годишният тенисист се стреми да стане първият мъж от Роджър Федерер насам, който защитава титлата си в Ню Йорк. Швейцарецът спечели пет поредни издания между 2004 и 2008 година. Оттогава US Open е Големият шлем с най-дългата серия без успешно защитена титла при мъжете в цялата Оупън ера.

Feels great to be back here 👏🏻 Happy with today’s performance and grateful to be healthy again. Thank you all for the support ❤️ @usopen pic.twitter.com/Lo8oIMbGqo — Jannik Sinner (@janniksin) August 26, 2025

В следващия кръг Синер ще се изправи срещу Алексей Попирин или Емил Руусувуори. Той показа, че напълно се е възстановил от заболяването, което го принуди да се оттегли от финала срещу Карлос Алкарас на турнира в Синсинати миналата седмица.

„Много съм щастлив, че отново съм здрав,“ заяви италианецът след мача, в който проби подаването на Копржива седем пъти. „Направихме всичко възможно да бъдем в най-добрата форма за този турнир. Доволен съм от представянето си днес.“

„Имам невероятни спомени от миналата година. Всяка година е различна, но винаги започваш с надеждата да стартираш по най-добрия начин. Мисля, че точно това направих,“ добави Синер. През този сезон той вече спечели две от трите издания на Големия шлем – Australian Open и Уимбълдън, а на „Ролан Гарос“ достигна до финал, където пропусна три мачбола и отстъпи на Алкарас след тайбрек в петия сет.

