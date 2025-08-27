Войната в Украйна:

Яник Синер стартира защитата на титлата си на US Open с експресна победа

27 август 2025, 10:17 часа 338 прочитания 0 коментара
Яник Синер стартира защитата на титлата си на US Open с експресна победа

Яник Синер стартира защитата на титлата си на US Open с разгромна победа 6-1, 6-1, 6-2 срещу чеха Вит Копржива, №89 в света, предаде АФП. Поставеният под №1 италианец се нуждаеше само от час и 38 минути, за да се справи с 28-годишния си съперник, за когото това бе дебют в основната схема на турнира във Флашинг Медоус.

„Чувството да се върна тук е невероятно. Това е наистина специален турнир,“ каза Синер след двубоя.

Синер подгони постижение на Федерер 

24-годишният тенисист се стреми да стане първият мъж от Роджър Федерер насам, който защитава титлата си в Ню Йорк. Швейцарецът спечели пет поредни издания между 2004 и 2008 година. Оттогава US Open е Големият шлем с най-дългата серия без успешно защитена титла при мъжете в цялата Оупън ера.

В следващия кръг Синер ще се изправи срещу Алексей Попирин или Емил Руусувуори. Той показа, че напълно се е възстановил от заболяването, което го принуди да се оттегли от финала срещу Карлос Алкарас на турнира в Синсинати миналата седмица.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Много съм щастлив, че отново съм здрав,“ заяви италианецът след мача, в който проби подаването на Копржива седем пъти. „Направихме всичко възможно да бъдем в най-добрата форма за този турнир. Доволен съм от представянето си днес.“

„Имам невероятни спомени от миналата година. Всяка година е различна, но винаги започваш с надеждата да стартираш по най-добрия начин. Мисля, че точно това направих,“ добави Синер. През този сезон той вече спечели две от трите издания на Големия шлем – Australian Open и Уимбълдън, а на „Ролан Гарос“ достигна до финал, където пропусна три мачбола и отстъпи на Алкарас след тайбрек в петия сет.

ОЩЕ: Огромен скандал на US Open! Медведев нападна съдия: Ти мъж ли си? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
US open Яник Синер информация 2025
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес