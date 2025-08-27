Опасност за НАТО: Беларус ще оборудва ракетната си артилерия с ядрени бойни глави

Беларуските власти разглеждат възможността далекобойните ракетни артилерийски системи "Полонез" да бъдат оборудвани с ядрени бойни глави. Това съобщи държавният секретар на Съвета за сигурност на Беларус Александър Волфович, цитиран от специализираното издание Military Watch Magazine. "Това е модерен комплекс. Първоначално обсегът на ракетите беше 200 километра, но вече достига 300 километра. Това е високоточно оръжие, което изисква постоянни корекции. Вече се обсъжда възможността за ядрено оборудване", заяви Волфович.

Подобни системи бяха масово използвани в началото на Студената война, особено в Централна Европа и от американската армия в Южна Корея. Днес те са рядкост, с изключение на пакистанската система "Наср". Още: Лукашенко няма да изпълни обещание към Тръмп

Интегрирането на тактически ядрени оръжия може да компенсира конвенционалните слабости на беларуската армия спрямо бързо нарастващите сили на НАТО по границите ѝ.

През 2023 г. Беларус подписа споразумение за споделяне на ядрени оръжия с Русия. Основен носител на такива бойни глави е балистичната ракета "Искандер-М". В случай на военен конфликт руските ядрени бойни глави, складирани в Беларус, биха могли да бъдат предоставени на беларуската армия по схема, наподобяваща практиката на САЩ с Германия, Италия, Белгия, Нидерландия и други съюзници. Още: "Запад 2025": Русия и Беларус със съвместни ядрени учения

Беларус съвместно с Русия разработва и собствени балистични системи, базирани на "Искандер". До края на 2025 г. се очаква да започне и разполагането на новата ракета със среден обсег "Орешник".

"Полонез" е плод на съвместна разработка с Китай – Минск произвежда пусковите установки и транспортните средства, а Пекин – боеприпасите. Това поражда вероятност Китай да не признае официално ядрено приложение на системата, пише Military Watch Magazine.

Разполагането на "Полонез" с ядрени бойни глави ще осигури на Беларус трето равнище на ядрени способности – наред с "Искандер-М" и бъдещия "Орешник".

Междувременно напрежението по източния фланг на НАТО нараства. На 22 май Германия обяви разполагането на нова 45-а бронирана бригада във Вилнюс, Литва – само на 150 км от Минск. Полша също инвестира сериозно в разширяване на армията си чрез покупка на южнокорейска техника и американски изтребители F-35 и F-16V. Още: Заплашени ли са Полша и балтийските държави: Военно учение Русия - Беларус

Превод: Ганчо Каменарски