27 август 2025, 10:38 часа 232 прочитания 0 коментара
Какви са очакванията ви за новия политически сезон? Анкетата на Actualno.com

Новият политически сезон приближава. А заедно с него, и всички големи политически борби. Есенните месеци се очаква да бъдат повече от напрегнати по ред причини. Най-важните: приемането в Еврозоната, евентуални повече или по-малко мащабни протести, увеличаващите се цени и инфлация. 

Затова днес питаме нашите читатели: Какви са очакванията ви за новия политически сезон?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Ще овладее ли държавата високите цени с мерките срещу спекулата?

338 гласа (60 %) са на мнение, че приетите закони са за успокоение на масите, но няма да доведат до пряк резултат. Мнозинството отсъди: популизмът си върви, спекулата - също.  

187 гласа (33 %) смятат, че законите ще са контрапродуктивни. И че всяка намеса на държавата в пазара допълнително вдига цените. 

40 гласа (7 %) подкрепят мерките и смятат, че цените у нас ще бъдат овладяни. 

А сега питаме за друго:

Какви са очакванията ви за новия политически сезон?

а) Еврозоната ще е тема номер 1 - на финалната права предстоят тежки сблъсъци.

б) Битка срещу корупцията: възможни са масови протести.

в) Вял парламамент и политическа инерция: нищо ново под слънцето. 

Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите ТУК.

 

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.

Георги Петров
