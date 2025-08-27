Какви са очакванията ви за новия политически сезон? Анкетата на Actualno.com

Новият политически сезон приближава. А заедно с него, и всички големи политически борби. Есенните месеци се очаква да бъдат повече от напрегнати по ред причини. Най-важните: приемането в Еврозоната, евентуални повече или по-малко мащабни протести, увеличаващите се цени и инфлация.
Затова днес питаме нашите читатели: Какви са очакванията ви за новия политически сезон?
Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.
В него зададохме въпроса:
Ще овладее ли държавата високите цени с мерките срещу спекулата?
338 гласа (60 %) са на мнение, че приетите закони са за успокоение на масите, но няма да доведат до пряк резултат. Мнозинството отсъди: популизмът си върви, спекулата - също.
187 гласа (33 %) смятат, че законите ще са контрапродуктивни. И че всяка намеса на държавата в пазара допълнително вдига цените.
40 гласа (7 %) подкрепят мерките и смятат, че цените у нас ще бъдат овладяни.
А сега питаме за друго:
Какви са очакванията ви за новия политически сезон?
а) Еврозоната ще е тема номер 1 - на финалната права предстоят тежки сблъсъци.
б) Битка срещу корупцията: възможни са масови протести.
в) Вял парламамент и политическа инерция: нищо ново под слънцето.
Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите ТУК.
P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.