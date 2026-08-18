Кабинетът "Радев":

Скопие праща нов посланик в София: Ето кой е той

18 август 2026, 19:07 часа 510 прочитания 0 коментара
Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com
Скопие праща нов посланик в София: Ето кой е той

Македонският външен министър Тимчо Муцунски обяви, че посланик на Северна Македония в България ще бъде професионалният дипломат от Министерството на външните работи Крум Ефремов, съобщава македонската медия "Независен". Според Муцунски Ефремов е един от по-квалифицираните кадри и вече е служил в Украйна.Муцунски заяви, че правителството поддържа диалог с всички заинтересовани страни от самото си формиране и представлява едни и същи позиции по отношение на европейския процес. Според него са необходими гаранции по време на преговорите, реципрочност и решение, което ще обхване македонските позиции по отношение на историята, идентичността, езика и културата, допълва Скопје1.мк.

Незаетите дипломатически и консулски длъжности

Муцунски информира, че в момента от 39 дипломатически и консулски длъжности 11 остават незаети, но след шест месеца този брой ще се увеличи с още шест или седем, защото процесът е „жива материя“, т.е. едни напускат, а други се връщат. Той се похвали още, че цели 60 процента от новоназначените посланици и консули са професионалисти, дори над прага от 50 процента, който това правителство увеличи с измененията в Закона за външните работи.

Той избегна коментар дали е уместно директорът на „Градски паркинг“ да бъде назначен за посланик в Атина, защото според него името на кандидата в момента все още е класифицирана информация. ОЩЕ: Руското влияние в македонската църква: Скорошно посещение на руския посланик го потвърди (СНИМКА)

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посланик Северна Македония Тимчо Муцунски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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