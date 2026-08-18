Кабинетът "Радев":

1175 разходни, но без допълнителни приходни мерки: Любомир Дацов за управленската програма и свръхдефицита

18 август 2026, 20:11 часа 644 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
1175 разходни, но без допълнителни приходни мерки: Любомир Дацов за управленската програма и свръхдефицита

1175 разходни мерки срещу нито една допълнително приходна мярка. Така Любомир Дацов от Фискалния съвет коментира в "Интервюто на деня" по бТВ управленската програма в контекста на свръхдефицита. Той обърна внимание, че по отношение на приходните мерки не е предвидено нещо да се промени, т.е. там няма допълнителни мерки, което е добре от гледна точка на политика, но не дава отговор, ако имаме 1175 разходни мерки как това нещо щге бъде финансирано.

"Още повече, че сме в процедура по свръхдефицит", добави още Дацов. 

"Справедливата цена"

Той коментира и идеята за "справедлива цена".

"Най-голямото наказание, който измисли това чудо "справедлива цена", да се спазват всички изисквания, както са ги записали. По-голям провал няма да има", смята Дацов. 

Минималната работна заплата

Дацов коментира и минималната работна заплата, като изрази задоволство, че управляващите са взели темата прирсърце и са проявили достатъчно здрав разум да променят старата формула.

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"Първо, беше изключително глупаво в условията на висока инфлация, почти прегряваща икономика, заради пазара на труда, ти да конструираш формула, която е вътрешнозависима и проинфлационна", каза Дацов.

Той обясни, че според предишната формула минималната работна заплата се е базирала на средната работна заплата, а същевременно пък минималната влиза в определянето на средната. "Получава се един цикъл, който в едни такива условия, върви нагоре", смята още Дацов. ОЩЕ: Бивш социален министър за преговорите: Прокраднаха се искания въобще да няма МРЗ

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Свръхдефицит Любомир Дацов Инфлация дефицит приходи минимална работна заплата фискален съвет разходи
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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