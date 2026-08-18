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"Няма да е готова до следващата ледникова епоха“: Немците се подиграват на „златна метростанция“ без климатик (ВИДЕО)

18 август 2026, 19:38 часа 324 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
"Няма да е готова до следващата ледникова епоха“: Немците се подиграват на „златна метростанция“ без климатик (ВИДЕО)

Строителните работи около новата метростанция в Германия Stuttgart 21, която струва 14,5 милиарда евро, вече донесоха надържавната железопътна компания на страната Deutsche Bahn доста подигравки и презрение. Реакциите на видеоклип, създаден от железопътната компания, обясняващ защо не се планира климатизация на метростанцията в Щутгарт, не са изключение, пише немското списание "Дер Шпигел". „Защото гарата няма да бъде завършена до следващия ледников период. Умно“, пише един потребител под клипа, публикуван от железопътната компания в YouTube.

„Прапраправнуците ми ще се радват на приятните температури при откриването“, пише друг – визирайки факта, че железопътната компания вече е отложила откриването на гарата с още пет години до края на 2031 г.

 

Официалното обяснение: Защо няма да има климатик?

Във видеото железопътната компания обяснява, че новата метростанция няма да изисква допълнителна климатизация поради местоположението си под земята.

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„В резултат на това, компонентите на сградата приемат температурата на подпочвения слой, а масивната конструкция, в комбинация с вграждането ѝ в земята, гарантира, че температурите вътре остават относително постоянни“, обяснява Рене Крул от техническото управление на проекта на Stuttgart 21 във видеото. ОЩЕ: Метростанция в Лондон се превърна в щаб на НАТО за репетиция срещу руска атака (СНИМКИ) 

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Метро Германия метростанция климатик
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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