"Няма да е готова до следващата ледникова епоха“: Немците се подиграват на „златна метростанция“ без климатик (ВИДЕО)

Строителните работи около новата метростанция в Германия Stuttgart 21, която струва 14,5 милиарда евро, вече донесоха надържавната железопътна компания на страната Deutsche Bahn доста подигравки и презрение. Реакциите на видеоклип, създаден от железопътната компания, обясняващ защо не се планира климатизация на метростанцията в Щутгарт, не са изключение, пише немското списание "Дер Шпигел". „Защото гарата няма да бъде завършена до следващия ледников период. Умно“, пише един потребител под клипа, публикуван от железопътната компания в YouTube.

„Прапраправнуците ми ще се радват на приятните температури при откриването“, пише друг – визирайки факта, че железопътната компания вече е отложила откриването на гарата с още пет години до края на 2031 г.

Germany's €14.5 billion Stuttgart 21 underground station will have no air conditioning.



Deutsche Bahn says passive cooling from underground thermal mass, sloping tunnels, and train-induced airflow will keep it cool enough.



The project has faced repeated delays and cost… pic.twitter.com/MccJFTmqMq — Clash Report (@clashreport) August 18, 2026

Официалното обяснение: Защо няма да има климатик?

Във видеото железопътната компания обяснява, че новата метростанция няма да изисква допълнителна климатизация поради местоположението си под земята.

„В резултат на това, компонентите на сградата приемат температурата на подпочвения слой, а масивната конструкция, в комбинация с вграждането ѝ в земята, гарантира, че температурите вътре остават относително постоянни“, обяснява Рене Крул от техническото управление на проекта на Stuttgart 21 във видеото. ОЩЕ: Метростанция в Лондон се превърна в щаб на НАТО за репетиция срещу руска атака (СНИМКИ)