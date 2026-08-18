Напрежение във Формула 1! Шампионът отправи брутален коментар към Макс Верстапен

След дълга лятна пауза сезонът във Формула 1 най-накрая ще бъде възобновен този уикенд с началото на Гран при на Нидерландия. В навечерието на 12-о състезание голяма част от дискусиите отново се съсредоточиха върху новите правила, въведени тази година. От самото начало на кампанията четирикратният световен шампион Макс Верстапен е сред най-острите критици, като най-новото му твърдение е насочено срещу новите алгоритми за управление на енергията на задвижващите агрегати.

Ландо Норис се противопостави на Макс Верстапен

Нидерландецът твърди, че правилата, според които силовите агрегати автоматично решават кога системата трябва да събира, съхранява и използва ограничената си батерия, ограничават способността на пилотите да направят разликата по време на състезанието. Но действащият шампион Ландо Норис не е съгласен, тъй като, когато му бяха представени коментарите на съперника му, той заяви, че "по-добрите пилоти" все още са в състояние да направят разликата в завоите.

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Ето какво каза Ландо Норис:

"Очевидно има някои завои, които стават малко по-тесни, като например "Пуон" на "Спа", където миналата година можеше да се доближиш до това да минеш на пълна газ, докато някой друг не го прави, и да спечелиш може би половин десета", заяви Норис пред медиите преди Гран при на Нидерландия. "В някои завои, да, може би става по-тясно, но ако си по-добър пилот, все още има завои, в които да се опиташ да спечелиш предимство пред всички останали, така че не бих казал, че непременно съм съгласен с всичко. Мисля, че ако караш по-добре, все пак ще си напред на много бързите писти като "Силвърстоун" и "Спа". В крайна сметка има по-малко завои, в които можеш да спечелиш време за обиколка."

"Но всяка кола е много различна, така че не мога да говоря от името на всички останали, но има и много начини, по които трябва да караме тази кола по съвсем различен начин, за разлика от миналия сезон, но това е нашата работа", уточни все пак британецът. Коментарите на Норис идват, след като Верстапен призна, че му омръзва постоянно да обсъжда спорните промени в правилата след всяко състезание. През целия сезон Верстапен намекваше, че тези промени в крайна сметка могат да доведат до напускането му от спорта, а коментарите му преди домашното състезание на "Зандворт" изглежда потвърждават същото. Той заяви: "В един момент просто ми омръзна да се повтарям, защото и без това е достатъчно трудно само да карам."

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