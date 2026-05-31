Появи се СНИМКА с щетите от удара с дрон в АЕЦ Запорожие

Денонощие след като генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов съобщи, че дрон с оптичен кабел е ударил турбинно отделение на блок 6 на АЕЦ "Запорожие" и е отворил дупка в стената, вече беше публикувана снимка от мястото на удара. Отделно, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) официално посочи в своя профил в социалната мрежа "Х", че нейни инспектори са участвали в проверка за констатиране на пораженията - ОЩЕ: "Росатом": Има удар с дрон по АЕЦ Запорожие. Мадяр: Уцелихме полигон на бригада, убивала в Буча (ВИДЕО)

Инспекцията е била извършена тази сутрин и са отчетени щети по външната част на турбинното отделение. Направен е обход и екипът на МААЕ е видял щети по метален люк за достъп, разположен на няколко нива по-нагоре в сградата, както и няколко парчета отломки и изгорели останки от оптични влакна на земята. Всичко това подсказва атака и удар с безпилотен летателен апарат - Още: "Руска пропаганда": Украйна отрече нейн дрон да е поразил АЕЦ "Запорожие"

От МААЕ изрично уточняват, че са поискали достъп до вътрешността на сградата - защото тя се намира непосредствено до блок 6 на АЕЦ Запорожие. Инспекторите са поискали достъп, за да извършат допълнително проучване. "По време на обхода надолу на екипа е било казано да се укрие, след като е чул звук от дронове наблизо и стрелба, вероятно за да бъдат спрени. Екипът е успял да потвърди с измервателното си оборудване, че нивата на радиация на обекта остават нормални, уточнява генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси - ОЩЕ: Медведев изплиска легена след предполагаем удар по най-голямата АЕЦ в Украйна: Ще ударим украинска или европейска АЕЦ

"Вчерашният удар е бил сериозен инцидент, който е застрашил ключови принципи на ядрената безопасност. Атаките срещу ядрени обекти са неприемливи и трябва да спрат, за да се предотврати много реалният риск от ядрена авария, която не би била от полза за никого", добавя генералният директор Гроси - ОЩЕ: "Атакуването на ядрени обекти е като игра с огъня": МААЕ с остра реакция след удара по "Запорожие"

The IAEA team at the ZNPP this morning observed damage to the exterior of a turbine building which the plant said was hit by a drone strike yesterday.

During a site walk down, the team saw damage to a metal access hatch located several levels up in the building, as well as a few… — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 31, 2026