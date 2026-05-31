"Руска пропаганда": Украйна отрече нейн дрон да е поразил АЕЦ "Запорожие"

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха изстрелян от тях дрон да е поразил АЕЦ "Запорожие", предаде Асошиейтед прес. Вчера Русия обяви, че ВСУ са атакували окупираната от нея в началото на войната атомна електроцентрала в Югоизточна Украйна. Днес украинската армия отрече това твърдение като го определи като "поредния пропаганден ход" от страна на Русия.

ВСУ спазват международното хуманитарно право

В изявление ВСУ казаха, че спазват международното хуманитарно право и са наясно с "последиците от всякакви действия, насочени към ядрени съоръжения".

"В съответния участък от фронтовата линия по време на инцидента не е имало активни бойни действия и не са използвани оръжия", пише в текста.

Украинската държавна агенция за ядрен надзор, от своя страна, заяви, че щетите, за които твърди Русия, че са били нанесени, трябва да бъдат потвърдени от експертите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в най-голямата атомна електроцентрала в Европа като част от дългосрочна мониторингова мисия.

"Атакуването на ядрени обекти е като игра с огъня", каза генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, осъждайки нападението, без обаче да обвини някоя страна за него.

Запорожката АЕЦ, която се намира близо до фронтовата линия, бе окупирана от Русия през март 2022 г. – броени дни след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари същата година, което предизвика опасения от ядрен инцидент. Тя редовно е подлагана на обстрели, за които Москва и Киев се обвиняват взаимно.