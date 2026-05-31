Руските власти в Крим ограничиха продажбите на бензин

Назначените от Русия власти на окупирания Кримски полуостров ограничиха продажбите на бензин след украински удари с дронове по петролни съоръжения. Ръководителят на т. нар. Република Крим Сергей Аксьонов обяви, че зареждането с по-качествения безоловен бензин А-95 ще бъде приоритет за обществения и социалния транспорт. Обикновените граждани ще имат право да зареждат само със специални талони, но без да има ограничения за количеството.

За по-масовия бензин А-92 обаче е въведен таван от 20 литра на автомобил. Освен това пълненото на туби с бензин става забранено.

Ограниченията се въвеждат първоначално за период от 30 дни.

Аксьонов обяви новите мерки вчера на фона на разпространението в интернет на видеоклипове с дълги опашки пред бензиностанциите в Крим.

Полуостровът на Черно море служи като база за снабдяване на руските войски в Южна Украйна след началото на войната през 2022 г.

В резултат на това Крим все по-често е подлаган от украинските въоръжени сили на удари с дронове и ракети, като приоритетни мишени са петролните съоръжения на полуострова.

