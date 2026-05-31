Управляващите спечелиха четвърти пореден мандат на изборите в Малта

Лейбъристката партия на премиера Робърт Абела печели историческа четвърта поредна победа на парламентарни избори в Малта, съобщиха агенциите. "Това е победа на целия народ въз основа на програмата, която предложихме с мисъл за целия народ", каза Абела пред репортери и добави, че резултатът от вота показва, че партията му е получила категоричен мандат за управление от хората. "Нека запазим духа на национално единство и заедно да работим в името на прогреса на страната", посочи политикът.

Комфортно мнозинство

Журналисти, следящи броенето на гласовете, казаха, че лейбъристите ще имат комфортно мнозинство за управление, макар че, както изглежда, то ще бъде по-малко от това от 2022 г. Тогава те събраха 55% от вота на избирателите.

Чарлз Бонело, генерален секретар на опозиционната Националистическа партия, призна изборното поражение в ефира на малтийската телевизия, но отбеляза, че неговата политическа сила все пак е успяла да намали мнозинството на Лейбъристката партия.

Изборите бяха произведени вчера при избирателна активност от 87,4%, което е малко повече в сравнение с предишните през 2022 г.

Лейбъристите заложиха в кампанията на послание за силна икономика и експертно и надеждно управление. Националистическата партия агитираше, че качеството на живота на хората се е влошило въпреки икономическия растеж в най-малката държава член на ЕС.

Абела, който наследи Джоузеф Мускат като лидер на Лейбъристката партия през 2020 г., ще положи клетва утре сутрин.