Седмична прогноза за времето за 1-7 юни 2026 г.

През първата седмица на юни атмосферата ще остане неустойчива а времето – променливо!

Първият ден на месец юни ще започне с предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност ще има краткотрайни валежи, на места временно интензивни и придружени от гръмотевици. Ще има условия и за градушки! Ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт, по Черноморието след обяд вятърът ще от югоизток. Минималните температури ще са между 11° и 16°, максималните - от 22° до 27°.

През периода ще има променлива облачност, с повече слънчеви часове преди обед, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места отново се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици, като на места по-значителни по количество те ще са във вторник и четвъртък. Възможни са и градушки! От петък до неделя валежите ще са по-слаби и на по-малко места.

Във вторник дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса, а в сряда с обръщане на вятърът от югозапад за кратко ще се повишат. В четвъртък вятърът ще се ориентира от северозапад, температурите отново слабо ще се понижат. През почивните дни температурите бавно ще се повишават.