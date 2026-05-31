С български POS терминали: Схема за укриване на данъци в Гърция

Дружества в Гърция укриват данъци чрез POS терминали от балкански държави, най-вече от България, пише местното издание Capital.gr. В резултат Гърция губи данъчни приходи от обороти, които се реализират, без изобщо да бъдат отчетени, а същевременно се образува и "дупка“ във важни сектори като туризма. Хотелите не са единствените, които използват тази схема - широко участие имат и търговските предприятия.

Схемата

Схемата е засечена както от властите в Атина, така и от институциите в Брюксел и Франкфурт. Тя се осъществява от фирми с безжични POS терминали, доставени от балкански държави, най-вече от България, или закупени в Гърция, но свързани със сметки в други държави като Малта.

Още: Атина погна гръцките фирми у нас

Тези преносими устройства приемат кредитни, дебитни и предплатени карти Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, VPay и JCB чрез магнитна лента, chip-and-pin технология и безконтактни плащания. Към тях се предоставя и фирмена дебитна карта Mastercard, свързана с еврова сметка. Разплащателната сметка се открива на името на дружеството, разполага със собствен IBAN и се поддържа в банка извън Гърция.

Секунди след плащането средствата се превеждат по сметката на компанията извън Гърция. Собственикът може незабавно да изтегли парите чрез фирмената карта Mastercard от всеки банкомат в Гърция или чужбина. Той може също така да превежда средства към всяка банкова сметка по света, да получава преводи от трети лица благодарение на наличния IBAN и да открива сметки с IBAN и в други валути като щатски долари, швейцарски франкове или британски лири.

Благодарение на тези възможности фирмите не са засегнати от ограниченията върху движението на капитали, отчитат част или дори целия си оборот в чужбина, избягвайки данъчно облагане в Гърция, и нямат стимул да връщат средствата си в гръцката банкова система.

Още: Разкриха българска следа в голяма схема за измами с ДДС и коли в Гърция

Брюксел вече предлага решение, което представители на пазара обсъждат от месеци - разделяне на средствата на „стари“ и „нови“ (преди и след въвеждането на капиталовите ограничения). Идеята е новите средства, постъпващи в банковата система, да не подлежат на никакви ограничения за движение. Подобен модел е приложен в Кипър още от първия ден на въвеждането на капиталов контрол.

След въвеждането на капиталовите ограничения в Гърция рязкото увеличаване на картовите плащания доведе до голямо търсене на POS терминали. Броят им е нараснал от 130 хил. през 2014 г. до над 220 хил. през 2015 г., а през 2016 г. се е очаквало да надхвърли 300 хил. устройства, посочва още Capital.gr.