Показно: ВИДЕО как украински морски дрон удря руски танкер

След като вчера стана ясно, че само за 3 дни Украйна е успяла да порази 21 руски кораба, включително 19 танкера от т.нар. руски сенчест флот, с който се изнася руски петрол в нарушение на западните санкции, вече има видеокадри как украински морски дрон Sea Baby удря един от поразените танкери.

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Операцията е срещу танкера "Blue" и е на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Според данните на СБУ, корабът е бил близо до Ялта, когато дронът е ударил кърмата на танкера, причинявайки сериозни щети.

"Blue" е обект на санкции от ЕС, Обединеното кралство, Канада, Австралия и Украйна за участие в транспортирането на руски петрол в нарушение на международните санкции.

Ударите през последните 3 дни изглежда са насочени към кораби, които транспортират горива към Крим. Знаете, там кризата за бензин и дизел е особено остра, тъй като Украйна успя да организира широкомащбна кампания с дронове със среден обсег срещу всякаква руска логистика, най-вече военна и бензиновози, които опитват да стигнат до Крим през т.нар. сухопътен коридор в окупираната от руснаците част на Украйна, с начална точка Южна Русия.

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