ЦСКА – Дери Сити: Кога и къде да гледаме първия мач на „армейците“ в Лига Европа.

ЦСКА посреща днес северноирландския Дери Сити в първи мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа. „Армейците“ си заслужиха правото да играят във втория по сила турнир на Стария континент, след като през миналия сезон спечелиха Купата на България. Тимът на Христо Янев вдигна отличието след победа на дузпи над състава на Локомотив Пловдив в двубой, игран на препълнения Национален стадион „Васил Левски“.

ЦСКА – Дери Сити: Начален час и ТВ

Двубоят с Дери Сити ще бъде първата официална среща за ЦСКА през новия сезон. Доскоро „червените“ бяха на подготвителен лагер в Австрия, където изиграха три контроли – срещу Брине Гросупле (2:1), Полесие Житомир (0:4) и Одра Ополе (3:2). Последната проверка за „армейците“ бе на 3 юли, когато победиха с 3:0 Марек Дупница.

В колко часа започва двубоят между ЦСКА и Дери?

Мачът между ЦСКА и Дери Сити е част от късната програма на Лига Европа в днешния ден. Поради тази причина срещата ще стартира в 21:00 часа.

Коя телевизия ще излъчва ЦСКА – Дери Сити?

Срещата между ЦСКА и Дери Сити ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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