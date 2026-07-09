Франция – Мароко: Кога и къде да гледаме първия 1/4-финал на Мондиал 2026?

Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, навлиза в най-интересната си фаза. Осминафиналите на надпреварата приключиха във вторник вечерта, а сега е време за 1/4-финалите на турнира. Днешният ден ще предложи на феновете един-единствен двубой, но той ще бъде запомнящ се, тъй като един срещу друг ще излязат националните тимове на Франция и Мароко.

Франция – Мароко: Начален час и ТВ

Франция достигна до този етап на Мондиал 2026, след като на 1/8-финалите победи трудно тима на Парагвай с минималното 1:0. Мароканците пък си осигуриха мястго сред най-добрите осем отбора в света, след като победиха един от домакините на надпреварата – Канада, с класическото 3:0.

В колко часа започва двубоят между Франция и Мароко?

Мачът между националните тимове на Франция и Мароко е предвиден за тази вечер, като ще стартира в 23:00 часа. Срещата ще се проведе на стадиона във Фоксбъроу, Масачузец, който е дом на Ню Ингланд Пейтриътс.

Коя телевизия ще излъчва Франция – Мароко?

Срещата между Франция и Мароко ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават двубоя са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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