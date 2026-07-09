Няма бензин. Китай, помощ: Соловьов "разсъждава", а нови руски петролни бази горят (ВИДЕО)

"С бензина има проблеми. Хората нервничат. Като живееш в Донецк и видиш, че няма бензин, а цената е 150 рубли на литър А-95, горивото си отива". Това заяви руският телевизионен водещ и топ пропагандист на Путин и Кремъл Владимир Соловьов, който дори каза, че "правоохранителните органи" трябвало да се намесват "да се въведе ред" заради напрежението от липсата на горива в Руската федерация.

Украинският журналист Денис Казанский, който коментира думите на Соловьов, припомни как съвсем наскоро руският диктатор Владимир Путин заяви, че Украйна се опитвала да постави под напрежение руската икономика с ударите си по руски петролни обекти, да създаде "нервна обстановка" сред руснаците, обаче не успявала. Тогава Соловьов за какви проблеми с бензина говори, попита иронично Казанский. Той напомни и как руският телевизионен водещ в друго свое предаване се размечта Китай да се намеси решително и да помогне на Русия да победи. "И за какво на Си Дзинпин му е да се намесва и да помага на един психопат-неудачник (Путин)", попита Казанский, който се подигра, че Соловьов иска китайците и корейците (КНДР) да дойдат да повоюват вместо руснаците и да победят Украйна.

Соловьов дори се загрижи за Крим – трябвало да им се доставят ел. генератори, за да имат ток. Да ги защитим, обясни пропагандистът, който е под евросанкции заради лъжите си специално за Украйна.

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Нови украински удари в Русия

Рано тази сутрин се появиха видеокадри от нови украински далекобойни удари в Русия. В Ставрополския край е поразена петролната база „Лукойл-Югнефтпродукт“, при Михайловско, а в Твер е ударена петролната база "Тверьнефтепродукт" - ОЩЕ: 1000 дрона дневно по Москва и Путин ще схване: Числата на разпада на Русия и Z-псувните с тях (ОБЗОР - ВИДЕО)