Покровск не е паднал: Украинската армия издигна знамето си специално за BBC (СНИМКА)

Покровск все още не е паднал въпреки неотдавнашното твърдение на руския диктатор Владимир Путин, че силите му са превзели града. Няма съмнение, че Украйна губи позиции в този ключов град в Донецка област, в източната част на страната. За Русия той е поредната стъпка към целта ѝ да поеме контрола над целия Донбас, но Украйна трябва да докаже, че все още е способна да оказва съпротива. Такава има, съобщава BBC в свой репортаж и заснема издигане на украинското знаме, което показва, че сраженията продължават.

Твърденията на Кремъл са лъжа

В украински команден пункт, далеч зад фронтовата линия, заповедите се предават по радиото в бърза последователност. Войниците гледат десетки кадри на живо от дронове и координират удари по руски позиции в града. Командирът на щурмовия полк „Скала“, Юрий, е решен да докаже, че Украйна все още контролира северната част на града, като така покаже, че твърдението на Кремъл е лъжа.

По радиото от пункта молят двама от войниците си да излязат от скривалището си в една сграда, за да развеят украинското знаме. Те се движат бързо, за да не бъдат забелязани. А камерата на дрона улавя момента, в който войниците развяват за кратко жълто-синия флаг, преди да се върнат бързо в скривалището си, показва BBC.

Ukrainians raise flag to show BBC the fight goes on in city claimed by Russia



Ukraine barely has a hold on Pokrovsk, but its forces are keen to show they are still resisting Russia's advance.https://t.co/hdz5Euow1z pic.twitter.com/KWaMr8njTR — Cornelius (@cornelius_cen) December 9, 2025

Юрий казва пред телевизията: „Сега видяхте с очите си. Мисля, че целият свят трябва да знае, че няма просто да се откажем от територията си. Ако не покажем това, всички ще загубят вяра и ще спрат да помагат на Украйна".

Хитра тактика на руснаците сред руините на Покровск

Битката за Покровск, някога ключов логистичен център за украинската армия, продължава вече почти 18 месеца. Градът вече е в руини. Въпросът сега е колко още Украйна може да издържи. Тези, които следят напредъка на руските сили, предполагат, че украинците едва ли контролират града. Руснаците бавно напредват от юг. Украйна губи територия, но твърди, че все още контролира северната част, до железопътната линия, която разделя града на две.

Саша, 25-годишен командир на батальон, показва пред BBC карта, на която е поставил зелени пластмасови войници, отбелязващи къде украинските войски все още се бранят. Кафеви пластмасови войници пък показват къде е напреднал врагът им. Руснаците използват малки екипи от двама до четирима войници, за да се промъкнат зад украинските позиции, понякога облечени като цивилни.

„Това е добра тактика, за да се промъкнеш зад вражеските линии и да спечелиш позиции“, казва Саша. Но добавя: „Врагът, който проникне в тила ни, бързо се идентифицира – от откриването до унищожаването му минават 15-20 минути".

Русия е понесла тежки загуби, но все още разполага с повече войски. Украински войник с позивна „Заек“ показва паспорти и документи, взети от мъртвите им войници. Питат го дали мисли, че са убили много руснаци. „Не достатъчно“, отговаря той. "Заек" описва ситуацията като „трудна, но под контрол“. Той показва руски картечен пистолет, заловен от един от неговите другари, който е прекарал 70 дни в непрекъснати боеве в Покровск, предава телевизията в репортажа си.

Земя срещу мир - не, категорична е украинската армия

Боевете явно оказват своето влияние върху украинските сили, но няма признаци, че те се предават. "Заек" също не е съгласен с предложението Украйна да отстъпи още територия в замяна на мир. Той казва, че вече е пролята твърде много кръв: „Ние сме част от тази земя. Ако я отстъпим, Русия ще иска още".

Друг войник – с позивна "Дух", който се сражава в друга част в Покровск, описва ситуацията като „напрегната, но не критична“. Той отхвърля съобщенията за превземането на града като „руска пропаганда“. Казва, че съобщенията, че „Покровск е обкръжен, са фалшива информация“, но добавя, че „всички са изтощени – както Русия, така и Украйна“.

Войната на дронове в Покровск

Снимка: Getty Images

За Украйна задържането на позициите също се оказва скъпо. Полкът „Скала“ споделя скорошни видеоклипове, заснети от войниците им на фронтовата линия – често се налага да се крият в сгради от руските дронове. Бръмченето на приближаващ се дрон често е придружено от силен автоматичен огън, докато се опитват да го свалят.

Руснаците разполагат с повече дронове с термовизионни камери, които могат да "виждат" през нощта. Украинците пък се надяват винаги на „добро време“ – а именно мъгла, дъжд и сиво небе. С други думи - всичко, което затруднява полета на руските дронове.

В Покровск украинските войници са фокусирани върху боевете, а не върху мирните преговори. Повечето казват, че искат да избегнат „политическите въпроси“. Доброволец от Латвия – заместник-командирът на полк „Скала“ – обаче е по-склонен да даде мнение. Той казва, че латвийците „разбират, че ако Украйна загуби войната, следващата ще бъде нашата страна“.

Военният, който е с псевдоним „Кръстникът“, има силно послание за Европа и САЩ. Той описва президента Доналд Тръмп като „харизматичен и силен лидер“, но казва, че ако пратеникът на Тръмп за мир Стив Уиткоф „застане на страната на Путин, това ще накара Америка и Тръмп да изглеждат слаби“.

Що се отнася до Европа, посочва, че „има много приказки, много бюрокрация и недостатъчно действия“.

Посланието от войниците, с които BBC разговаря, е, че ситуацията в Покровск не е толкова мрачна, но Украйна се нуждае от доказателство за своята решителност в този критичен момент.

