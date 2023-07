Полша изпраща бойци на границата с Беларус, Путин видя заплаха (ВИДЕО)

„Обучението или съвместните учения на беларуската армия и групата "Вагнер" несъмнено са провокация“, каза секретарят на Комитета на Съвета на министрите по въпросите на националната сигурност и отбраната Збигнев Хофман пред полската агенция ПАП.

Руският диктатор Владимир Путин побърза да обвини Варшава в териториални амбиции към Беларус и предупреди, че атака срещу Минск ще бъде считана за атака срещу Москва.

"Беларус е част от Съюзната държава и агресията срещу нея ще е агресия срещу Руската федерация. На това ще отговорим с всички налични средства. Полските власти със своите реваншистки планове не казват истината на своя народ. А истината е, че украинското пушечно месо явно вече не стига затова планират да пуснат нов разходен материал - самите поляци, литовци и нататък по списъка всички, за които не им е жал", нарежда диктаторът пред камерата.

