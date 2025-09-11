Войната в Украйна:

Полша, Литва и Украйна излязоха със съвместно изявление относно руските дронове в Полша

11 септември 2025, 16:20 часа 233 прочитания 0 коментара
Полша, Литва и Украйна излязоха със съвместно изявление относно руските дронове в Полша

Само съвместни координирани действия могат да гарантират безопасността на гражданите на Украйна, Полша и Литва, заявиха външните министри на трите държави в съвместно изявление, публикувано от украинското външно министерство.

В документа се посочва, че Украйна е готова да сподели цялата налична разузнавателна и оперативна информация с Полша, Литва и други партньори, за да бъде изградена ефективна система за ранно предупреждение и защита срещу руските атаки с дронове и ракети. 

Ще бъде постигната по-добра координация и оперативно сътрудничество между съответните структури на трите държави, отговорни за сигурността на въздушното пространство.

"Тези координирани действия ще бъдат насочени към предотвратяване на негативните последици от скандалните действия на Русия и трябва да доведат до повишаване на ефективността на нашите мерки за противовъздушна отбрана", се казва в изявлението.

Полският президент: Атаката с дронове е била опит да се тества реакцията на НАТО

Елена Страхилова
