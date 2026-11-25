Полша възнамерява да въведе зона, забранена за полети, в източната част на страната на границата с Украйна. "Необходима е зона, забранена за полети, в източната част на страната, разположена на няколко или дори десетки километра от границата; искаме съответният указ да влезе в сила в края на декември или началото на януари", заяви зам.-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик, цитиран от Interia Wydarzenia.

Решението се взема заради нахлулите преди дни руски ракети и дрон в полското въздушно пространство. Той припомни, че преди два месеца Полша промени процедурите си за реагиране на въздушни цели в своето въздушно пространство.

"На практика, в мирно време, всички страни от НАТО изискват визуална идентификация, за да свалят вражески самолет или оръжие за въздушна атака. В предвоенни условия, при критични обстоятелства, което е точно това, което преживяваме сега, това стана безсмислено, затова полските пилоти, по искане на оперативния командир генерал Новак, преминаха към така наречената положителна идентификация", заяви Томчик.

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