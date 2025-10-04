Войната в Украйна:

Полша се присъединява към мрежата за горива на НАТО

04 октомври 2025, 17:07 часа 289 прочитания 0 коментара
Полша ще се присъедини към мрежата за горива на НАТО — исторически проект на стойност милиарди злоти. Вече е подписано предварително споразумение за изграждането на 300 километра тръбопроводи от германската граница до база за горива близо до Бидгошч — свързвайки инфраструктурата на Полша със системата на НАТО. Проектът е на стойност 20 милиарда злоти или 4,7 милиарда евро.

Заместник-министърът на отбраната Чезари Томчик го нарече „исторически етап“ и припомни, че преговорите започнаха още през 2014 г. след анексирането на Крим от Русия. „На бойното поле, както казват военните, най-важни са три неща: оборудване, боеприпаси и гориво,“ каза Томчик, подчертавайки, че непрекъснатите доставки на гориво са ключови за поддържането на бойната готовност на армията.

Новините днес